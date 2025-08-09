Opinión
9 de agosto de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre en Manatí

El cadáver baleado fue hallado en el patio de una residencia en la carretera 616

9 de agosto de 2025 - 9:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Uniformada. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un asesinato se reportó en la noche del viernes en una residencia en la carretara 616, en el barrio Cantito, en Manatí, informó el Negociado de la Policía.

Según el informe preliminar, una persona llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar sobre la situación.

Al llegar a la escena, la Policía Municipal de Manatí halló en el patio de una residencia un hombre tirado boca abajo, con varias heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo.

El occiso fue identificado como Gabriel García Rodríguez, de 41 años, que poseía expediente criminal por sustancias controladas en el año 2005.

La investigación está a cargo del agente Adalberto Santiago Rivera, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, bajo la supervisión de los sargentos José Rodríguez Rivera y Heriberto Vélez Torres, en unión al fiscal Ismael Ortiz Roldán.

De hecho, el fiscal expidió la boleta para el levantamiento del cadáver y ordenó su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia y análisis de rigor.

En el lugar se personó el agente Reinaldo Ortiz, de la División de Servicios Técnicos de Arecibo, quien tomó fotografías y ocupó varios casquillos de bala.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
