Asesinan a un hombre en Manatí

Un asesinato se reportó en la noche del viernes en una residencia en la carretara 616, en el barrio Cantito, en Manatí, informó el Negociado de la Policía.

Según el informe preliminar, una persona llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para alertar sobre la situación.

Al llegar a la escena, la Policía Municipal de Manatí halló en el patio de una residencia un hombre tirado boca abajo, con varias heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo.

El occiso fue identificado como Gabriel García Rodríguez, de 41 años, que poseía expediente criminal por sustancias controladas en el año 2005.

La investigación está a cargo del agente Adalberto Santiago Rivera, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, bajo la supervisión de los sargentos José Rodríguez Rivera y Heriberto Vélez Torres, en unión al fiscal Ismael Ortiz Roldán.

De hecho, el fiscal expidió la boleta para el levantamiento del cadáver y ordenó su traslado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia y análisis de rigor.