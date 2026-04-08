Línea 2-1-1 de United Way amplía alcance de servicios a cuidadores

En Puerto Rico, más de 500 mil ciudadanos desempeñan el rol de cuidador de algún familiar o conocido enfermo y, ante este panorama en aumento, United Way de Puerto Rico (UWPR), organización privada sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas, amplió el alcance de su Línea 2-1-1 para ofrecer servicios a cuidadores en todas partes de la isla.

La iniciativa surgió tras UWPR, en colaboración con la entidad AARP Puerto Rico, registrar, el pasado año, un incremento en “la cantidad de personas en necesidad de conocer cómo establecer una hoja de ruta para poder tener acceso a esos recursos”.

“Queremos dejarles saber a los cuidadores que los vemos, que son importantes, que valoramos el trabajo que realizan, pero también que, a través de la Línea 2-1-1, este Centro de Información y Referidos de United Way Puerto Rico, existen recursos tangibles, reales, que pueden apoyarles para que ese proceso de cuidar pueda ser uno llevadero, no tan solo para que sus seres queridos tengan los recursos necesarios, sino también para ellos que puedan practicar el autocuidado”, indicó Glorymar Rivera Báez, presidenta de UWPR.

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Rivera Báez explicó que, una vez la persona cuidadora llama a los tres dígitos, disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., el acompañamiento inicia con un especialista preguntando por el “zip code” del ciudadano para identificar los recursos disponibles según su zona geográfica y, una vez haya escuchado las necesidades, se le referirá a la organización con el programa que atenderá su petición de servicio.

“Esa persona que puede estar en cualquiera de los municipios, al saber dónde se encuentra, vamos a identificar cuáles son los recursos cercanos a esa persona, cercanos a su comunidad, para que sepa dónde tiene que llamar, cuáles son los recursos que existen, no pensando que solamente están en la zona metropolitana, sino que tenemos esa conexión a nivel de los municipios, a nivel de agencias del gobierno, a nivel de distintas organizaciones sin fines de lucro y otras entidades”, añadió.

Actualmente, UWPR cuenta con más de 100 organizaciones, además de colaboraciones con agencias gubernamentales, que asisten en necesidades de vivienda, apoyo emocional, empleo, transporte, entrega de comida, hogares de cuido, servicios de amas de llave, seguridad en el hogar, cuidado de relevo y beneficios para veteranos, entre otros.

“Nuestro banco de recursos tiene sobre 4,000 servicios disponibles. Los conectamos a través de servicios cercanos de manera confidencial y, entonces, podemos darle apoyo en una gran amplia variedad de necesidades que puedan tener las personas”, expresó Rivera Báez.

A diferencia de las demás líneas de ayuda en la isla –como el Sistema de Emergencias 9-1-1 y la Línea 9-8-8 (PAS) de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el 2-1-1 busca prevenir que el cuidador llegue a la etapa de crisis de emergencia y evitar que “estén descompensados emocionalmente”.

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“Nosotros sabemos que tenemos, en Puerto Rico, las líneas de emergencia. Una gran diferencia del 2-1-1 es que nosotros conectamos a las personas con esas necesidades que son del diario vivir que pueden estar provocadas por la falta de recursos económicos, por la falta de recursos médicos; se conecta a la persona con todos estos servicios que evitan que la persona llegue a una crisis. Es importante destacar que, si a nuestra línea llama alguien que está en una crisis, en una emergencia, nosotros le vamos a referir inmediatamente a estas otras líneas”, apuntó Rivera Báez.

Como parte de su mensaje de visibilización de los cuidadores, UWPR, en colaboración con Telemundo Puerto Rico, lanzó una campaña trabajada por la agencia publicitaria BBDO en la que, a través de un anuncio, se presentan actores que visten de negro para parecer invisibles mientras realizan acciones en escena, reflejando así los “héroes anónimos” que cuidan a sus seres queridos.

“Aplicamos ese concepto para reflejar cómo los cuidadores, muchas veces, pasan desapercibidos, aunque sus acciones tienen un impacto muy importante y profundo en la vida de otras personas en necesidad”, dijo José Rodríguez, principal oficial creativo de BBDO, sobre el tratamiento visual del anuncio inspirado en la técnica “Kuroko” del teatro japonés.

“La primera vez que me la mostraron (la campaña) me impactó mucho y entendemos con mucha claridad que hay una población envejecida y que muchos familiares están teniendo que hacer sacrificios grandes para poder ayudar a otros. Su labor es silenciosa, constante y muchas veces desafiante, y merece ser reconocida y valorada por toda nuestra sociedad”, sostuvo Migdalia Figueroa, presidenta de Telemundo Puerto Rico.

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