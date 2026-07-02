Causa para arresto contra conductora imputada por la muerte de un agente de la Policía
La joven de 20 años presuntamente rebasó un semáfoto en rojo e impactó la motora que conducía el agente Aníbal Morales Aponte
2 de julio de 2026 - 7:28 PM
2 de julio de 2026 - 7:28 PM
La jueza María T. Hernández Calsada, del Tribunal de de Caguas, encontró este jueves causa para arresto contra Lillibeth Carrión Castro, de 20 años, imputada de provocar la muerte del agente de la Policía Aníbal Morales Aponte, de 53 años, en un accidente de tránsito ocurrido en enero en Caguas.
Según informó el Departamento de Justicia, las fiscales Josenid Orozco Velázquez y Liza Y. Morales Jusino formularon un cargo por violación a la Ley de Vehículos y Tránsito, que penaliza conducir de forma negligente y temeraria.
De acuerdo con la investigación, el accidente ocurrió el 7 de enero, cuando la imputada conducía una guagua Honda CR-V del año 2019 por la avenida Rafael Cordero.
Carrión Castro, supuestamente, rebasó un semáforo con la luz roja, hizo un viraje indebido e impactó la motora conducida por Morales Aponte.
Como consecuencia del impacto, el agente sufrió múltiples heridas y fue transportado a un hospital, donde posteriormente falleció debido a las lesiones que recibió.
Hernández Calsada encontró causa para arresto y fijó una fianza de $20,000 que la imputada prestó, por lo que permanecerá en libertad bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar que fue señalada para el 14 de julio.
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