Causa para arresto contra conductora imputada por la muerte de un agente de la Policía

La jueza María T. Hernández Calsada, del Tribunal de de Caguas, encontró este jueves causa para arresto contra Lillibeth Carrión Castro, de 20 años, imputada de provocar la muerte del agente de la Policía Aníbal Morales Aponte, de 53 años, en un accidente de tránsito ocurrido en enero en Caguas.

Según informó el Departamento de Justicia, las fiscales Josenid Orozco Velázquez y Liza Y. Morales Jusino formularon un cargo por violación a la Ley de Vehículos y Tránsito, que penaliza conducir de forma negligente y temeraria.

De acuerdo con la investigación, el accidente ocurrió el 7 de enero, cuando la imputada conducía una guagua Honda CR-V del año 2019 por la avenida Rafael Cordero.

Carrión Castro, supuestamente, rebasó un semáforo con la luz roja, hizo un viraje indebido e impactó la motora conducida por Morales Aponte.

Como consecuencia del impacto, el agente sufrió múltiples heridas y fue transportado a un hospital, donde posteriormente falleció debido a las lesiones que recibió.