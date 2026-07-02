A prisión hombre imputado de agredir sexualmente a un menor de 8 años en Ponce
Según la investigación, el imputado de 44 años presuntamente grababa al menor mientras cometía los actos
2 de julio de 2026 - 5:24 PM
2 de julio de 2026 - 5:24 PM
La jueza Cynthia Vázquez Peña, del Tribunal de Ponce, encontró este jueves causa para arresto contra un hombre de 44 años imputado de agredir sexualmente y maltratar a un menor de 8 años.
La fiscalía de Ponce formuló dos cargos por agresión sexual y uno por maltrato de menores contra Pedro A. González Toledo, informó el Departamento de Justicia.
De acuerdo con la investigación de la Policía, los hechos alegadamente ocurrieron entre los años 2021 y 2022 en el municipio antes mencionado. Según la pesquisa, el imputado presuntamente grababa al menor mientras cometía los actos que dieron paso a los cargos.
Tras evaluar la prueba presentada por la fiscalía, la magistrada Vázquez Peña encontró causa para arresto por todos los cargos.
La jueza le impuso al imputado una fianza global de $30,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en prisión.
La vista preliminar fue señalada para el próximo 13 de julio.
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