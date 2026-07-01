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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tras las rejas mujer acusada de lanzar un cuchillo al rostro de un policía en Toa Baja

El uniformado intervenía luego de recibir una denuncia de persona atrincherada

1 de julio de 2026 - 4:55 PM

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El hombre había atacado a su expareja con un cuchillo y con una herramienta conocida como pata de cabra antes de quitarse la vida, según las autoridades. (Archivo / GFR Media)
Elsa Menéndez Centeno se encontraba en la ventana de su residencia dialogando con el negociador cuando esta le lanzó con fuerza un cuchillo en dirección al agente impactándolo en el rostro y ocasionándole una herida en la barbilla.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Miriam M. Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, encontró, en la mañana de este miércoles, causa para arresto contra una mujer imputada de lanzarle un cuchillo en el rostro a un agente de la Policía, el pasado sábado en la urbanización Levittown, en Toa Baja, informó la Policía.

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La Fiscalía de Bayamón radicó cargos por agresión grave, amenaza y portación de un arma blanca contra la mujer, identificada como Elsa Menéndez Centeno, alias “Nely”, de 48 años y residente en la calle Paseo Arpa de la mencionada urbanización.

Stefan Acta le señaló a la mujer una fianza de $200,000, que no pudo prestar, siendo fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar.

La Fiscalía de Bayamón radicó cargos por agresión grave, amenaza y portación de un arma blanca contra Elsa Menéndez Centeno, de 48 años y residente en la calle Paseo Arpa de Levittonw.
La Fiscalía de Bayamón radicó cargos por agresión grave, amenaza y portación de un arma blanca contra Elsa Menéndez Centeno, de 48 años y residente en la calle Paseo Arpa de Levittonw. (Suministrada)

Según se desprende de la investigación, el pasado 27 de junio, a eso de las 4:25 p.m., el agente Fernando Colon Trinidad, negociador de la Policía, intervenía con la imputada, luego de recibir una denuncia sobre una persona que mostraba una actitud agresiva mientras portaba un cuchillo y se atrincheraba en su residencia.

El negociador conversaba con la ahora imputada, ella desde una de las ventanas de su residencia, cuando, repentinamente y sin aviso, lanzó con fuerza un cuchillo en dirección al agente, impactándolo en el rostro y ocasionándole una herida abierta en la barbilla.

El agente fue transportado al hospital Varmed Heath Center, en Bayamón, donde le tomaron siete puntos de sutura. Se indicó que su condición es estable.

El agente Gamalier Soto Cordero, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, estuvo a cargo de la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoToa BajaAgresionesSalud mental
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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