Tras las rejas mujer acusada de lanzar un cuchillo al rostro de un policía en Toa Baja

La jueza Miriam M. Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, encontró, en la mañana de este miércoles, causa para arresto contra una mujer imputada de lanzarle un cuchillo en el rostro a un agente de la Policía, el pasado sábado en la urbanización Levittown, en Toa Baja, informó la Policía.

La Fiscalía de Bayamón radicó cargos por agresión grave, amenaza y portación de un arma blanca contra la mujer, identificada como Elsa Menéndez Centeno, alias “Nely”, de 48 años y residente en la calle Paseo Arpa de la mencionada urbanización.

Stefan Acta le señaló a la mujer una fianza de $200,000, que no pudo prestar, siendo fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar.

La Fiscalía de Bayamón radicó cargos por agresión grave, amenaza y portación de un arma blanca contra Elsa Menéndez Centeno, de 48 años y residente en la calle Paseo Arpa de Levittonw. (Suministrada)

Según se desprende de la investigación, el pasado 27 de junio, a eso de las 4:25 p.m., el agente Fernando Colon Trinidad, negociador de la Policía, intervenía con la imputada, luego de recibir una denuncia sobre una persona que mostraba una actitud agresiva mientras portaba un cuchillo y se atrincheraba en su residencia.

PUBLICIDAD

El negociador conversaba con la ahora imputada, ella desde una de las ventanas de su residencia, cuando, repentinamente y sin aviso, lanzó con fuerza un cuchillo en dirección al agente, impactándolo en el rostro y ocasionándole una herida abierta en la barbilla.

El agente fue transportado al hospital Varmed Heath Center, en Bayamón, donde le tomaron siete puntos de sutura. Se indicó que su condición es estable.