A juicio “Gallo the Producer” por querella de agresión radicada por “Mondongo”: lo último del caso

Durante la vista de causa para arresto, también conocida como Regla 6, Rosario Ortiz no estuvo presente. No obstante, la jueza examinó la prueba presentada en contra del creador de contenido por una infracción al Artículo 108 (Agresión) del Código Penal.

En síntesis, el Artículo 108 penaliza los delitos contra la integridad corporal. En esa línea, establece que “toda persona que ilegalmente, por cualquier medio o forma, cause a otra una lesión a su integridad corporal, incurrirá en delito menos grave”.

“Si la agresión antes descrita ocurre contra un funcionario del orden público mientras este está en cumplimiento de sus deberes, será considerada como agresión grave y sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de cinco años”, añade.

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Debido a que se trata de un delito menos grave, el ordenamiento jurídico en Puerto Rico dispone que el imputado pasa directamente a la etapa de juicio. Esto contrario a lo que ocurre con los delitos graves, que se impone una fianza y el caso pasa a vista preliminar.

Así las cosas, el juicio quedó pautado para comenzar el 29 de julio, a las 8:30 a.m., en la Sala 1102.

En resumen, la denuncia establece que “ilegal, a propósito, con conocimiento y con intención criminal, causó por cualquier medio o forma una lesión a la integridad corporal del Sr. Edwin Isaac Marrero Otero, consistente en que el aquí imputado agredió con sus manos en el antebrazo izquierdo y en el rostro (del) lado derecho del perjudicado”.

Según el informe policíaco, Marrero Otero presentó una querella el 14 de junio por un incidente ocurrido tres días antes, el 11 de junio, entre las 7:00 y 8:00 p.m., mientras laboraba en un estudio de grabación en Hato Rey.