Francia registra 5,764 muertes adicionales durante histórica ola de calor

Francia registró al menos 5,700 muertes más de lo habitual durante una histórica ola de calor el mes pasado, informó el miércoles la agencia de salud pública, que elevó drásticamente sus estimaciones sobre el temido saldo de las temperaturas récord.

Salud Pública de Francia indicó que las regiones afectadas por el calor entre el 17 de junio y el 2 de julio registraron 21,674 muertes por todas las causas. Sin una ola de calor, se habría esperado que esas mismas regiones reportaran muchas menos defunciones —15,910—, según un modelo estadístico basado en datos de años anteriores.

La diferencia entre las muertes esperadas y las registradas —un total de 5,764— se considera, por tanto, un exceso de mortalidad durante la ola de calor, explicó la agencia.

El organismo señaló que el exceso de mortalidad, con un 36% más de fallecimientos de lo que normalmente se habría esperado, fue el más alto asociado a una ola de calor desde 2003. Una histórica ola de calor ocurrida ese año causó unas 15,000 muertes en Francia.

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Francia registró los días más calurosos de su historia el 24 y 25 de junio de este año, con un promedio nacional de 30 grados Celsius (86 grados Fahrenheit), además de temperaturas nocturnas récord y máximas que superaron ampliamente los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en numerosos lugares.

Poco más de la mitad de las muertes inesperadas ocurrió durante e inmediatamente después del período de mayor calor, en los tres días comprendidos entre el 25 y el 27 de junio, informó la agencia de salud pública.

“Este episodio sin precedentes, caracterizado por su inicio temprano, intensidad y duración, expuso a casi toda la población a un calor extremo durante un período en el que las actividades escolares y laborales todavía se encontraban en pleno apogeo”, señaló la agencia.

En total, las temperaturas extremas que azotaron Europa de forma excepcionalmente temprana e intensa este año provocaron más de 10,000 muertes adicionales en el punto máximo de la ola de calor, en comparación con lo que normalmente se habría esperado, según cifras que todavía se recopilan en el continente.

En Francia, la región de París parece haber sido la más afectada, con 1,999 muertes inesperadas, alrededor de un 80% más de lo que se habría anticipado en ausencia de una ola de calor, indicó la agencia francesa.

Directores de servicios funerarios en París dijeron que tuvieron dificultades para encontrar espacios donde almacenar los cuerpos antes de su entierro o cremación. Algunas morgues informaron que estaban llenas y tuvieron que rechazar cadáveres.

Casi la mitad de las más de 21,600 personas que murieron fallecieron en hospitales, que enfrentaron un aumento de pacientes con padecimientos relacionados con el calor. Cerca de una tercera parte murió en sus hogares y el resto de las defunciones ocurrió, en su mayoría, en centros de cuidado para personas mayores, según la agencia.

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La estimación más reciente del número de muertes, que la agencia dijo que actualizará más adelante este año con datos más completos, fue considerablemente mayor que las cifras iniciales que había divulgado. Previamente, había informado alrededor de 2,000 muertes adicionales por todas las causas durante la semana del 22 al 28 de junio, el período más intenso de la ola de calor en Francia, que también rompió récords de temperatura en muchas otras partes de Europa.