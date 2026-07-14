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La ola de calor elevó las muertes en Alemania en la última semana de junio

El grupo poblacional más afectado fueron los mayores de 75 años

14 de julio de 2026 - 9:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Instituto Robert Koch (RKI) de virología cifró en 4,310 las muertes atribuidas al calor entre el 22 y el 28 de junio. (MATIAS BASUALDO)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Berlín - Alemania registró unas 23,900 muertes en la última semana de junio (entre los días 22 y 28), coincidiendo con la ola de calor, cifra que supera en un 32% la media en esas fechas de los cuatro años anteriores, según datos provisionales publicados este martes por la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis).

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En esa semana, en la que se alcanzaron temperaturas récord de 107 grados Fahrenheit (41.7 grados Celsio), fallecieron unas 7,100 personas más que en las semanas previas, antes de la ola de calor.

En el segundo trimestre del año murieron en Alemania unas 243,600 personas. Las cifras de fallecidos en estos tres meses se situaron en torno a los valores medios de los cuatro años anteriores o notablemente por debajo de ellos, evolución que cambió con la llegada de la ola de calor.

Las muertes en abril fueron un 5% inferiores a la media del periodo 2022-2025 y en mayo se situaron un 2% por debajo.

Varias personas disfrutan de un picnic a orillas del río Sena durante un día soleado, el lunes, 25 de mayo de 2026, en París. Una ola de calor primaveral continuaba el martes azotando partes de Europa Occidental.Se registró una temperatura de 95.2 grados Fahrenheit en los Jardines Botánicos de Kew, en Londres, según informó el Servicio Meteorológico Británico.Tres hombres se refrescan en las altas temperaturas veraniegas bajo una pequeña cascada en el arroyo Eisbach, en Múnich, Alemania, el martes 26 de mayo de 2026.
1 / 19 | Arde Europa: potente ola de calor afecta varios países y bate récords de temperatura. Varias personas disfrutan de un picnic a orillas del río Sena durante un día soleado, el lunes, 25 de mayo de 2026, en París. Una ola de calor primaveral continuaba el martes azotando partes de Europa Occidental. - Michel Euler

Por el contrario, en junio, un mes marcado por el calor, las muertes aumentaron un 9% respecto a la media de los años anteriores.

La semana pasada, el Instituto Robert Koch (RKI) de virología cifró en 4,310 las muertes atribuidas al calor entre el 22 y el 28 de junio.

De las personas fallecidas, 260 eran menores de 65 años; 470 tenían entre 65 y 74 años; 1,130, entre 75 y 84 años; y 2,450, eran mayores de 85 años.

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