FDA evalúa las inyecciones de péptidos impulsadas por Robert F. Kennedy Jr. e influencers del sector del bienestar

Washington - Asesores de salud comienzan a reunirse el jueves para revisar más de media docena de péptidos, sustancias no probadas que se han convertido en una tendencia creciente en el ámbito del bienestar a pesar de la escasa evidencia de que sean seguras o efectivas.

La reunión de dos días organizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) cuenta con el respaldo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien se ha descrito a sí mismo como un “gran admirador” de los péptidos y se ha comprometido a revocar las restricciones impuestas al sector bajo el mandato del presidente Joe Biden.

Entre los defensores de los péptidos se encuentran el podcaster Joe Rogan e influencers del sector del bienestar como Gary Brecka, partidario de la iniciativa de Kennedy “Make America Healthy Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a estar sano), que vende viales de péptidos por Internet. Las redes sociales están repletas de testimonios de personas que afirman que estas sustancias les han ayudado a desarrollar masa muscular, recuperarse de lesiones o parecer más jóvenes.

PUBLICIDAD

A pesar de ese apoyo, se prevé que la reunión de dos días de la FDA ponga de manifiesto una marcada división de opiniones sobre estos compuestos.

Los científicos de la FDA han dejado claro que no creen que haya datos suficientes que justifiquen una mayor disponibilidad de los péptidos, concretamente a través de las farmacias de formulación magistral, que preparan medicamentos a medida que no comercializan los fabricantes farmacéuticos tradicionales.

Esa es también la postura de muchos expertos médicos y científicos que han expresado su opinión antes de la reunión.

“Esto es realmente alarmante”, afirmó Rita Jew, farmacéutica y presidenta del Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos. “No hay muchas otras sustancias que la gente se inyecte y en las que se observe una falta de evidencia clínica tan evidente”.

Sin embargo, el grupo de asesores externos convocado para la reunión incluye al menos a siete médicos o farmacéuticos con vínculos económicos con la industria de los péptidos. El grupo cuenta con propietarios de clínicas de bienestar que venden péptidos, farmacias que elaboran las fórmulas y empresas de asesoramiento en línea que las promocionan. Otros grupos de expertos nombrados bajo el mandato de Kennedy han sido objeto de críticas por aparentes conflictos de intereses.

A principios de esta semana, la FDA incorporó a varios expertos más al comité, compuesto por 20 miembros, entre los que se encuentran académicos que no tienen vínculos con la industria.

Científicos de la FDA siguen sin estar convencidos de la seguridad y los beneficios para la salud de los péptidos

Los expertos votarán si la FDA debería permitir que se incluyan siete péptidos de uso habitual en la lista de sustancias seguras para la elaboración de preparados en farmacias. Las votaciones no son vinculantes y la FDA se ha desmarcado en ocasiones de las recomendaciones de sus expertos externos.

PUBLICIDAD

Los péptidos son los componentes básicos de proteínas más complejas y activan en el organismo las hormonas necesarias para el crecimiento, el metabolismo y la cicatrización. Las empresas farmacéuticas han comercializado varios de ellos como medicamentos, entre los que se incluyen tratamientos de referencia para la diabetes y la pérdida de peso.

Los defensores de los péptidos han solicitado a la FDA que evalúe los siete péptidos que se están analizando esta semana para el tratamiento de diversas afecciones médicas, entre ellas la colitis ulcerosa, las migrañas y la adicción a los opioides.

En los últimos años, la FDA había advertido a los estadounidenses sobre los riesgos de inyectarse péptidos como el BPC-157 y el TB-500, cuya revisión está prevista para este jueves. Estas sustancias se promocionan en Internet como una forma de recuperarse de lesiones y reducir la inflamación. Ambas están consideradas sustancias dopantes por las autoridades deportivas internacionales.

En una revisión científica publicada antes de la reunión, los científicos de la FDA reiteraron sus preocupaciones de larga data. Una y otra vez, los reguladores señalaron que apenas habían encontrado datos sobre la seguridad o la eficacia y expresaron su preocupación por los riesgos de contaminación, las reacciones alérgicas y el control de calidad. La mayor parte de los datos que encontraron procedían de estudios en animales, incluidas ratas, y no en seres humanos.

En el caso de los siete péptidos analizados, el personal recomendó que no se permitiera su uso para la elaboración de fórmulas magistrales.

Los defensores de los péptidos presionarán a la FDA para que facilite el acceso

La evaluación de la FDA es solo una parte de las más de 18 horas de debates y presentaciones programadas a lo largo de dos días. La reunión también ofrece a los ciudadanos la oportunidad de dirigirse a la FDA y a sus expertos.

PUBLICIDAD

Antes de la reunión, la FDA recibió más de 1,900 comentarios del público, entre ellos los de médicos y pacientes que daban fe de los beneficios de los péptidos.

“Para muchas personas, se trata de una terapia que les está ayudando, y de si pueden obtenerla de forma segura y legal en una farmacia regulada en lugar de arriesgarse en el mercado gris”, afirma la Academia Americana de Medicina de Péptidos, un grupo formado por médicos y responsables de clínicas de bienestar que promueven los péptidos. La página web del grupo señala que se trata de “una academia educativa, no de un organismo de concesión de licencias ni de acreditación”.

Tras la reunión, la FDA analizará los votos, el debate y las observaciones del público antes de tomar una decisión sobre si flexibilizar el acceso a los péptidos.

Los expertos de la FDA afirman que el resultado más probable podría ser una medida temporal que garantice a las farmacias que no serán objeto de medidas coercitivas por preparar los péptidos objeto de revisión. Para incluir oficialmente estas sustancias en la lista de la FDA de medicamentos aptos para la preparación magistral se necesitarían nuevas normativas, cuya elaboración puede llevar meses o años.

“Todavía estamos en medio de este proceso, pero creo que es más que probable que el proceso acabe dando el resultado que desea el secretario Kennedy”, afirmó Nathan Beaver, un abogado especializado en asuntos relacionados con la FDA.

___