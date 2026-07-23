Escalan hospedaje de matrimonio de turistas y hurtan más de $10,000

Un matrimonio que vacacionaba en Puerto Rico regresó al apartamento donde se hospedaba en Guayama y descubrió que alguien había forzado una ventana y robado prendas, relojes, un teléfono celular y dinero en efectivo valorados en unos $10,600.

El escalamiento fue reportado a las 12:07 a.m. del jueves en el Pueblito del Carmen, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, la querellante relató que llegó junto a su esposo al apartamento cerca de las 10:30 p.m. del miércoles y se percató de que una persona había forzado la ventana frontal para acceder al interior.

Del lugar se llevaron un conjunto de cadena y pulsera de oro de 14 quilates, valorado en $3,800; dos relojes Rado, estimados en $1,000 cada uno; dos relojes TechnoMarine, valorados en $400 cada uno; y un teléfono Samsung Galaxy S26, cuyo valor fue calculado en $1,500.

Además, la perjudicada reportó el hurto de $2,500 en efectivo, tres tarjetas de crédito y una licencia de portación de armas de Massachusetts perteneciente a su esposo.

La mujer indicó que ambos se encuentran de vacaciones en Puerto Rico y residen en Springfield, Massachusetts.