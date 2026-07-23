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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Escalan hospedaje de matrimonio de turistas y hurtan más de $10,000

La pareja, residente en Massachusetts, encontró una ventana forzada y reportó la desaparición de joyas, relojes, efectivo y un celular

23 de julio de 2026 - 12:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los ladrones cargaron con cadenas, celulares y dinero en efectivo. (Archivo)
El escalamiento fue reportado a las 12:07 a.m. del jueves en el Pueblito del Carmen.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un matrimonio que vacacionaba en Puerto Rico regresó al apartamento donde se hospedaba en Guayama y descubrió que alguien había forzado una ventana y robado prendas, relojes, un teléfono celular y dinero en efectivo valorados en unos $10,600.

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El escalamiento fue reportado a las 12:07 a.m. del jueves en el Pueblito del Carmen, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, la querellante relató que llegó junto a su esposo al apartamento cerca de las 10:30 p.m. del miércoles y se percató de que una persona había forzado la ventana frontal para acceder al interior.

Del lugar se llevaron un conjunto de cadena y pulsera de oro de 14 quilates, valorado en $3,800; dos relojes Rado, estimados en $1,000 cada uno; dos relojes TechnoMarine, valorados en $400 cada uno; y un teléfono Samsung Galaxy S26, cuyo valor fue calculado en $1,500.

Además, la perjudicada reportó el hurto de $2,500 en efectivo, tres tarjetas de crédito y una licencia de portación de armas de Massachusetts perteneciente a su esposo.

La mujer indicó que ambos se encuentran de vacaciones en Puerto Rico y residen en Springfield, Massachusetts.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, que continuará con la pesquisa.

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Breaking NewsGuayamaPolicía de Puerto RicoMassachusetts
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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