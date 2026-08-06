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Prepara tu mochila de emergencias

Aquí te decimos qué debes empacar en caso de que debas desalojar tu hogar durante un desastre

6 de agosto de 2026 - 6:00 AM

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En la mochila de emergencia no debe de faltar mascarillas para protegerte contra el COVID-19.
La mochila debe contener artículos esenciales para sobrevivir durante los primeros días después de un desastre natural o una situación de emergencia, incluyendo un kit de primeros auxilios. (Shutterstock)
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com

Ya sea que enfrentes un incendio, huracán, terremoto, inundación o cualquier otro desastre, es vital contar con una mochila de emergencias a la mano.

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“Es una mochila que preparamos para situaciones de emergencias, de modo que podamos desalojar o huir rápido”, definió Francis Galicia Feliciano, coordinador estatal del Cuerpo de Reserva Médica de Puerto Rico del Departamento de Salud, programa de voluntarios que integra a profesionales de la salud y a otros ciudadanos en la respuesta a emergencias.

La mochila debe contener artículos esenciales para sobrevivir durante los primeros días después de un desastre natural o una situación de emergencia. Dependiendo de cuántas personas viven en tu hogar, se puede preparar una mochila por persona o por familia.

Según Galicia, cada individuo o familia debe adaptarla a sus necesidades, pues debe tomar en consideración cuánto peso puede cargar o si va a incluir medicamentos para sus condiciones de salud.

Lo importante es que la mochila contenga lo siguiente:

  • Alimentos no perecederos como para tres días
  • Agua como para tres días
  • Abrelatas manual
  • Linterna
  • Radio de baterías 
  • Baterías adicionales
  • Kit de primeros auxilios con curitas, gasas y wipes desinfectantes
  • Artículos de higiene personal, como jabón, cepillo de dientes, pasta dentrífica y desinfectante de manos
  • Copias de documentos importantes en una mica o bolsa plástica sellada, como identificación, certificados de nacimiento, pasaporte, tarjetas del plan médico, escrituras de la casa y póliza de seguro
  • Teléfono celular con cargador y batería externa cargada
  • Dinero en efectivo, con billetes de varias denominaciones
  • Silbato
  • Mascarillas quirúrgicas o N95
  • Suministros médicos (como espejuelos y audífonos) y ,edicamentos de uso diario que tomen los miembros del hogar
  • Bloqueador solar y repelente de mosquitos
  • Una o dos mudas de ropa cómoda
  • Copia de las llaves de la casa y del auto
  • Juegos como dominó, cartas o libro de colorear para los niños
  • Suministros para las mascotas, como alimento, collar y correa
  • Información sobre el plan de comunicación familiar

Galicia resaltó la importancia de elaborar un plan de comunicación familiar, ya que es muy probable que los miembros de una familia estén en lugares distintos al momento de un desastre natural. “El plan debe establecer un punto de encuentro por si no podemos regresar al hogar o no está en condiciones habitables”, dijo el experto. Ese lugar puede ser un refugio que suele abrir cerca de tu hogar durante una emergencia o un abierto, seguro y accesible, como un parque.

“El plan debe tener los nombres completos de todos los miembros de la familia, sus números de teléfono, de Seguro Social, plan médico, dirección de sus escuelas o lugares de trabajo y alergias o condiciones médicas que padecen. Ese documento se coloca en una mica en la mochila de emergencia”, detalló Galicia.

Indicó que la mochila debe colocarse cerca de la puerta de salida o en algún otro lugar accesible, de modo que puedas tomarla rápido y desalojar.

Para más información sobre este y otros temas relacionados con la preparación para emergencias, Galicia recomendó acceder a la página Salud.pr.gov/preparate o escribir a mrc@salud.pr.gov si deseas coordinar una charla o presentación provista por un experto en tu escuela o comunidad.

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El Nuevo Día EducadorTemporada de huracanesTerremotosInundacionesIncendiosEmergencias
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