Conocer es crecer: Ojo con las picadas de mosquitos

Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Los mosquitos son insectos voladores que viven en la mayor parte del mundo, incluyendo en Puerto Rico. La hembra es la que pica porque necesita de la sangre de los vertebrados para poner huevos y producir más mosquitos. Es la hembra la que cuenta con una probóscide, que es un aparato bucal en forma de trompa o pico, que utiliza para chupar la sangre, que diluye con su saliva para tomársela. La saliva del mosquito es la que provoca comezón.

Es importante evitar las picadas de mosquito, ya que en Puerto Rico está la especie Aedes aegypti, que transmite enfermedades como el dengue, el chikungunya y el Zika. Para evitar las picaduras se recomienda:

• Aplicar en la piel un repelente que contenga DEET, picaridina o aceite de eucalipto de limón.

• Vestir camisas de manga larga y pantalones largos.

• Usar screens o telas metálicas en las puertas y ventanas para evitar la entrada de insectos al hogar.

• Como los mosquitos ponen sus huevos en agua, cada semana se debe vaciar recipientes que puedan acumular agua.

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Si te picó un mosquito, lava la picadura con agua y jabón. Luego, puedes aplicar una crema para aliviar la picazón (anti-itch cream).

Fuentes: CDC, Departamento de Salud y Nemours KidsHealth

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Escuela elemental

Actividad: “Cazadores de criaderos”

Objetivo

Identificar criaderos de mosquitos en el entorno escolar y doméstico, y proponer soluciones prácticas para eliminarlos.

Materiales

Hojas de papel o cuaderno

Lápices de colores

Lista de verificación de criaderos (imprimible)

Cámara o celular (opcional)

Desarrollo

1. Exploración (15 min.)

En grupos de tres a cuatro estudiantes, recorren el patio escolar buscando posibles criaderos: charcos, canaletas con agua, macetas sin drenaje, recipientes abandonados. Marcan en su lista cada hallazgo.

2. Mapa de Criaderos (15 min.)

Dibujan un mapa simple del patio señalando dónde encontraron agua estancada. Colorean en rojo los criaderos activos y en verde las zonas seguras. Escriben una acción correctiva para cada punto rojo.

3. Cartel de Prevención (15 min.)

Cada grupo crea un cartel con un lema creativo (ej. “¡Agua estancada, criadero armado!”). Incluyan tres consejos visuales para llevar a casa. Los mejores carteles se exhiben en la escuela.

Evaluación

Rúbrica: identificación correcta de criaderos (40%), creatividad del mapa (30%), claridad del cartel (30%).

Escuela Superior

Actividad: “Periodismo de salud pública”

Objetivo

Investigar, producir y difundir un reportaje multimedia sobre el impacto del Aedes aegypti en la comunidad, integrando fuentes científicas y testimonios locales.

Materiales

Acceso a internet / computadoras

Cámara o celular para fotos o video

Guía de entrevista (plantilla)

Datos del Departamento de Salud de Puerto Rico

Desarrollo

Sesión 1: Investigación y entrevistas (50 min)

En equipos de cuatro:

Rol 1 — Investigador científico: Busca datos actualizados de dengue, chikungunya y Zika en Puerto Rico (estadísticas del Departamento de Salud).

Busca datos actualizados de dengue, chikungunya y Zika en Puerto Rico (estadísticas del Departamento de Salud). Rol 2 — Periodista de campo: Entrevista a un familiar o vecino que haya tenido dengue. Pregunta: ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué hubiera cambiado?

Entrevista a un familiar o vecino que haya tenido dengue. Pregunta: ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué hubiera cambiado? Rol 3 — Fotoperiodista: Documenta visualmente criaderos reales en su barrio (con permiso y ética).

Documenta visualmente criaderos reales en su barrio (con permiso y ética). Rol 4 — Editor digital: Diseña el formato del reportaje (podcast de 3 minutos, reel de Instagram, o artículo de blog).

Sesión 2: Producción y Difusión (50 min)

Cada equipo ensambla su reportaje integrando los cuatro aportes.

Debe incluir: dato estadístico, testimonio personal, imagen o documento visual y llamado a la acción.

Presentan en clase (5 minutos por equipo).

Los mejores trabajos se comparten en las redes de la escuela o comunidad.

Preguntas de reflexión

Sobre el proceso de aprendizaje

Antes de leer este texto, ¿qué creías que sabías sobre los mosquitos y las enfermedades que transmiten? ¿Qué información nueva descubriste que te hizo cambiar de opinión o ampliar tu comprensión? ¿Qué estrategia usaste para retener la información más importante?

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Sobre la conexión con la realidad

¿Cómo se relaciona lo que aprendiste con situaciones que has vivido o escuchado en tu comunidad o familia en Puerto Rico? ¿Qué barreras crees que existen para que las personas apliquen las medidas de prevención, y qué te hace pensar eso?

Sobre la transferencia y el impacto