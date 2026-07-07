Conocer es crecer: ¿Cómo funciona exactamente el GPS?

Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Con el mapa de tu tableta o teléfono inteligente, en segundos puedes saber la ruta más rápida a tu destino o qué tiendas están cerca de ti. Esto es posible gracias al Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), una red de más de 30 satélites de navegación que orbitan la Tierra. Estos satélites se mantienen enviando señales desde el espacio constantemente. El sistema también cuenta con estaciones de control, que se encuentran en la Tierra y utilizan radares para asegurarse de que funcionan bien y están en el lugar correcto, y con receptores, como el navegador del auto o el teléfono inteligente, que captan las señales de los satélites.

El receptor, a su vez, mide el tiempo que tardan las señales en viajar desde cuatro o más satélites hasta su ubicación. Luego, calcula la distancia a cada satélite y, a partir de este cálculo, determina la longitud, la latitud y la altitud a la que te encuentras.

Esta tecnología tiene diversos usos. Por ejemplo, los aviones utilizan señales de GPS para determinar su posición y velocidad. Durante un desastre natural, la Policía y otros servicios de emergencia pueden utilizar el GPS para hacer mapas y conocer la ubicación del personal de primera respuesta. También se ha incorporado a juegos como Pokémon Go y Geocaching.

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Fuentes: Enciclopedia Británica, NASA y Geotab

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel Elemental

Actividad: “Soy un Satélite GPS”

Objetivo: Comprender cómo el receptor calcula la distancia a partir del tiempo de viaje de las señales.

Materiales: 4 estudiantes (satélites), 1 estudiante (receptor), cuerdas de diferentes longitudes, cronómetro.

Procedimiento:

Los cuatro “satélites” se colocan en diferentes rincones del salón. Cada uno tiene una cuerda de longitud distinta (representando la distancia al receptor). Al decir - ¡señal!, cada satélite tira suavemente de su cuerda hacia el receptor. El receptor mide cuánto tiempo tarda en sentir cada tirón y lo anota. Concluyen juntos: mientras más tiempo tarda la señal, más lejos está el satélite. El receptor intenta adivinar dónde está parado en el salón usando solo esa información.

Discusión: ¿Por qué necesitamos cuatro satélites y no solo uno? ¿Qué pasaría si un satélite estuviera apagado?

Nivel superior

Responde:

1. Sobre tu proceso de comprensión:

El texto explica que el receptor calcula la distancia midiendo el tiempo de viaje de las señales. Antes de leer esto, ¿cómo creías que tu teléfono sabía dónde estabas? ¿Qué parte de la explicación del GPS cambió o confirmó tu idea inicial, y por qué crees que antes pensabas de esa manera?

2. Sobre la transferencia del conocimiento: