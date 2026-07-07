Conocer es crecer: ¿Cómo funciona exactamente el GPS?
Una red de más de 30 satélites hace posible que, con el mapa de tu celular, puedas saber la ruta más rápida hacia tu destino
7 de julio de 2026 - 6:00 AM
7 de julio de 2026 - 6:00 AM
Con el mapa de tu tableta o teléfono inteligente, en segundos puedes saber la ruta más rápida a tu destino o qué tiendas están cerca de ti. Esto es posible gracias al Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), una red de más de 30 satélites de navegación que orbitan la Tierra. Estos satélites se mantienen enviando señales desde el espacio constantemente. El sistema también cuenta con estaciones de control, que se encuentran en la Tierra y utilizan radares para asegurarse de que funcionan bien y están en el lugar correcto, y con receptores, como el navegador del auto o el teléfono inteligente, que captan las señales de los satélites.
El receptor, a su vez, mide el tiempo que tardan las señales en viajar desde cuatro o más satélites hasta su ubicación. Luego, calcula la distancia a cada satélite y, a partir de este cálculo, determina la longitud, la latitud y la altitud a la que te encuentras.
Esta tecnología tiene diversos usos. Por ejemplo, los aviones utilizan señales de GPS para determinar su posición y velocidad. Durante un desastre natural, la Policía y otros servicios de emergencia pueden utilizar el GPS para hacer mapas y conocer la ubicación del personal de primera respuesta. También se ha incorporado a juegos como Pokémon Go y Geocaching.
Fuentes: Enciclopedia Británica, NASA y Geotab
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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:
Actividad: “Soy un Satélite GPS”
Objetivo: Comprender cómo el receptor calcula la distancia a partir del tiempo de viaje de las señales.
Materiales: 4 estudiantes (satélites), 1 estudiante (receptor), cuerdas de diferentes longitudes, cronómetro.
Procedimiento:
Discusión: ¿Por qué necesitamos cuatro satélites y no solo uno? ¿Qué pasaría si un satélite estuviera apagado?
Responde:
1. Sobre tu proceso de comprensión:
El texto explica que el receptor calcula la distancia midiendo el tiempo de viaje de las señales. Antes de leer esto, ¿cómo creías que tu teléfono sabía dónde estabas? ¿Qué parte de la explicación del GPS cambió o confirmó tu idea inicial, y por qué crees que antes pensabas de esa manera?
2. Sobre la transferencia del conocimiento:
El texto menciona usos del GPS desde aviones hasta Pokémon Go. Piensa en un problema de tu comunidad o de tu vida diaria que actualmente no use GPS, pero que podría beneficiarse de esta tecnología. ¿Qué información del texto sobre cómo funciona el sistema te ayudaría a diseñar esa solución, y qué limitaciones del GPS tendrías que considerar?
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