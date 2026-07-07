10 lugares al aire libre para visitar en familia este verano

Las vacaciones de verano pueden ser la excusa perfecta para fomentar que tus hijos pasen más tiempo al aire libre.

Según la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), pasar al menos dos horas semanales en contacto con la naturaleza puede ser beneficioso tanto para la salud física como mental. Los beneficios se obtienen tanto de una sesión de dos horas como de sesiones divididas en momentos más cortos.

Para incentivar ese contacto con la naturaleza y que conozcan más a Puerto Rico, aquí te recomendamos 10 lugares que puedes visitar con niños y adolescentes. El listado está dividido por zona geográfica e incluye granjas, haciendas, parques y bosques, entre otros atractivos turísticos y de valor educativo. Hay opciones para todos los presupuestos.

PUBLICIDAD

Algunos de los lugares incluidos requieren hacer reservación y otros no. Grupos de 10 personas o más deben comunicarse por teléfono o correo electrónico para coordinar la visita.

Norte y metro

La Granja de Abuelo

Descripción: Es un concepto agroturístico enfocado en la familia en el que los niños pueden interactuar con animales y alimentarlos, jugar con mesas de arena y de juegos sensoriales, y dar paseos en carreta, en tren y en bicicletas de pedales.

Horario: Sábados de 12:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Costo: $12 por persona de 2 años o más

Ubicación: Barrio Garrochales de Arecibo

Contacto: 939-414-8164 y lagranjadeabuelopr@gmail.com

Villa Campestre

Descripción: Granja educativa y parque de diversiones para niños y adolescentes. El recorrido para público general incluye: visitas e interacción con animales domésticos, machina rotatoria, vuelta en tren, casita del árbol, chorrera de sacos e inflables.

Horario: En verano abren jueves y viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábados y domingos de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Costo: $10 por persona

Ubicación: Sector Canta Gallo, en Guaynabo

Contacto: info@villacampestrepr.com y 787-731-6799

Parque Forestal La Marquesa

Descripción: Este parque ecoturístico cuenta con aviario, mariposario, teleférico, torre de observación, áreas de juegos para niños y veredas que fomentan el contacto con la naturaleza.

Horario: De miércoles a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Costo: Adultos: $13, niños de 2 a 12 años: $8

Ubicación: Barrio Sonadora, en Guaynabo

Contacto: 787-272-4530

PUBLICIDAD

Centro

Hacienda Tres Picachos

Descripción: La finca cuenta con un coffee shop, una casona tradicional, un molino de agua, un pequeño museo, un puente colgante, un río que atraviesa la propiedad y animales sueltos por las instalaciones.

Horario: Durante el verano abren miércoles y jueves de 11:00 a.m. a 4:30 p.m. y de viernes a domingo de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Costo: Entrada gratis

Ubicación: Barrio Saliente, en Jayuya

Contacto: 787-510-6353 y 787-828-0256

Sandra Farms

Descripción: Finca que utiliza técnicas agrícolas respetuosas con el medio ambiente en sus plantaciones de café y cacao. Ofrece recorridos guiados por la finca en los que se aprende sobre la historia del café en Puerto Rico y se degustan cafés y chocolates oscuros producidos allí.

Horario: Los recorridos se ofrecen de martes a domingo a las 11:00 a.m. y a las 2:00 p.m. Duran dos horas.

Costo: El costo del recorrido es de $30 por adulto y gratis para los niños. Se requiere reservación.

Ubicación: Adjuntas

Contacto: 787-409-8083 y sandrafarmscoffee@gmail.com

Este

Carabalí Rainforest Adventure Park

Descripción: En sus más de 600 hectáreas de terreno que atraviesan las faldas de El Yunque, tiene restaurante, tienda de recuerdos y varias aventuras como: recorridos a caballo, pista de go-karts, paseos en vehículos de motor (ATV y UTV) y recorrido en un vagón abierto remolcado por un tractor.

Horario: Las aventuras operan todos los días de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. El restaurante abre de domingo a jueves de 11:30 a.m. a 9:00 p.m. y viernes y sábado de 11:30 a.m. a 10:00 p.m.

PUBLICIDAD

Costo: La entrada es gratis, pero cada aventura tiene su propio costo por persona y se recomienda reservarlas.

Ubicación: Luquillo

Bosque de Pterocarpus

Descripción: Es uno de los bosques pantanosos más grandes que quedan en Puerto Rico y sirve como hábitat para 113 especies de flora y 107 especies de fauna. Se recorre a pie por una acera elevada de 3/4 de milla.

Horario: Todos los días de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Costo: Entrada gratis

Ubicación: Palmas del Mar, en Humacao

Contacto: 787-285-6425

El Portal de El Yunque

Descripción: Es el centro de visitantes del Bosque Nacional El Yunque. Cuenta con un pabellón de exposiciones educativas, la exhibición de cotorras puertorriqueñas con tres ejemplares vivos, la proyección de una película sobre el bosque, un restaurante y una vereda para recorrer los alrededores.

Horario: Todos los días de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Costo: Adultos: $8, niños de 15 años o menos: gratis

Ubicación: Río Grande

Contacto: 787-888-1880

Sur

Centro Ceremonial Indígena de Tibes

Descripción: Es uno de los sitios ceremoniales indígenas más grandes e importantes de Puerto Rico. Incluye nueve plazas y bateyes delimitados por hileras de piedras nativas y talladas. Cuenta con una sala de exhibiciones que custodia cientos de artefactos originales y una recreación fiel de un poblado o yucayeque taíno.

Horario: De martes a domingo de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Costo: Gratis

PUBLICIDAD

Ubicación: Barrio Tibes, en Ponce

Contacto: 787-840-2255, 787-840-5685 y 787-284-4141

Oeste

Faro de Punta Higuera

Descripción: Construido en 1892 en Rincón, fue destruido por un terremoto en 1918 y reconstruido en 1921 por la Guardia Costanera de Estados Unidos. En 1993 fue restaurado y convertido en un parque pasivo con cafetería, bohíos y un mirador con vistas a la playa Domes, el océano Atlántico y la isla Desecheo. En ciertos periodos del año, es posible avistar ballenas.

Horario: Abierto las 24 horas

Costo: Entrada gratis

Ubicación: Carretera PR-4413, en Rincón