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Policía reporta el fallecimiento de adolescente en una piscina en Ponce

Las autoridades esperarán por el protocolo forense para conocer la causa del deceso

7 de julio de 2026 - 7:48 AM

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La Policía fue notificada del accidente que ocurrió a la 1:22 p.m. de hoy, en una piscina de la urbanización River Valley en Canóvanas. (Archivo)
El caso fue reportado a eso de las 8:58 p.m. de ayer, lunes,
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que un adolescente de 15 años fue encontrado sin vida en una piscina en circunstancias que son investigadas desde que fue reportado a eso de las 8:58 de la noche de ayer, lunes, en la urbanización Jardines del Caribe, en Ponce.

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En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisando sobre un caso médico.

El informe policiaco agregó que, al llegar las unidades al lugar, observan a los paramédicos de Emergencias Médicas tratando de estabilizar al joven, quien “fue sacado por sus padres del interior de una piscina plástica de aproximadamente tres pies y medio de profundidad, ubicada en la parte posterior de la residencia”.

Señaló que fue trasladado a la sala de emergencias del Hospital Damas en Ponce, dónde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales.

Por su parte, el capitán Daniel Justiniano, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, dijo que esperarán por la investigación forense para conocer la causa del deceso.

Explicó que, al menos, de la investigación preliminar, no se desprende que haya “elementos de delito relacionado al caso”.

“No obstante, en todos los casos donde hay la muerte de un menor se levanta el protocolo para descartar cualquier tipo de negligencia o maltrato. Eso es parte del proceso”, apuntó Justiniano.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsPonceAdolescentesMenores de edad
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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