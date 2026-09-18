Roban $4,000 en efectivo de un vehículo en un centro comercial en Caguas
Habrían causado daños a la puerta de la guagua y también se llevaron documentos personales
18 de septiembre de 2026 - 7:00 AM
18 de septiembre de 2026 - 7:00 AM
Las autoridades policíacas investigan, desde la tarde del jueves, una apropiación ilegal reportada en el estacionamiento de la tienda Costco, en el centro comercial Plaza Centro II, en Caguas.
Un informe preliminar de la Policía detalla que el perjudicado, un hombre de 44 años, explicó que “luego de estacionarse en el lugar, alguien le causó daños a la puerta derecha de su vehículo Ford Transit del año 2010, obteniendo acceso al interior y apropiándose de 4,000 dólares en efectivo y documentos personales”.
El agente Luis B. Pérez, adscrito al Distrito de Caguas, investigó de manera preliminar y posteriormente refirió el caso al DIREPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área para que continúe la pesquisa.
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