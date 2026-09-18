Roban $4,000 en efectivo de un vehículo en un centro comercial en Caguas

Las autoridades policíacas investigan, desde la tarde del jueves, una apropiación ilegal reportada en el estacionamiento de la tienda Costco, en el centro comercial Plaza Centro II, en Caguas.

Un informe preliminar de la Policía detalla que el perjudicado, un hombre de 44 años, explicó que “luego de estacionarse en el lugar, alguien le causó daños a la puerta derecha de su vehículo Ford Transit del año 2010, obteniendo acceso al interior y apropiándose de 4,000 dólares en efectivo y documentos personales”.