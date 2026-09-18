Quedan sobre 125 desaparecidos: recuperan tres cadáveres de un barco volcado en Indonesia

BANJARMASIN, Indonesia — Los equipos de rescate de Indonesia recuperaron este viernes tres cadáveres de un transbordador que había naufragado, mientras se preparaban para rescatar los restos del naufragio ocurrido el domingo, lo que eleva el número confirmado de fallecidos a nueve, con 126 personas aún desaparecidas, según informaron las autoridades.

Los buzos entraron en los restos del naufragio a través de una ventana y recuperaron los cadáveres de dos hombres y una mujer. Los cadáveres serán trasladados a Banjarmasin, según ha declarado el coronel Galih Nurna Putra, comandante de la base naval de Banjarmasin.

El Virgo Transport 8 transportaba a 243 personas cuando su capitán lanzó una llamada de socorro el domingo, informando de que el buque se estaba escorando en un mar agitado, con olas que alcanzaban los 3 metros (10 pies), mientras se dirigía desde Surabaya, en Java Oriental, a Banjarmasin, en Kalimantan del Sur, en la isla de Borneo.

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Las autoridades perdieron el contacto con el transbordador alrededor de las 2 de la madrugada del domingo y, unas dos horas más tarde, se enteraron de que había naufragado en las aguas de Masalembo, en el mar de Java, a unos 148 kilómetros (92 millas) de Banjarmasin.

Según el comunicado, el buque transportaba a 213 pasajeros y 30 tripulantes, aunque las cifras de pasajeros suelen diferir de los registros oficiales de Indonesia. El transbordador, de 119 metros (390 pies) de eslora, construido en Japón en 1987 y que prestó servicio allí hasta el año pasado, transportaba además 89 vehículos.

“Se ha rescatado a un total de 108 personas”, afirmó Yudhi Bramantyo, director de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia.

“Hemos hablado de los próximos pasos y hemos preparado todo el equipo necesario para iniciar las operaciones de rescate”, afirmó Bramantyo en una rueda de prensa por vídeo.

El transbordador volcado se desplazó unos 453 metros (1,486 pies) al sureste de su posición original y quedó hundido a una profundidad de 29 metros (95 pies), frente a los aproximadamente 21 metros (69 pies) del lugar donde se hundió inicialmente, según explicó Bramantyo.

El buque sigue siendo parcialmente visible debido a que las aguas son relativamente poco profundas y a que hay buena visibilidad. Las autoridades no han detectado fugas de combustible ni indicios de contaminación por hidrocarburos en los alrededores del pecio, afirmó.

Tras varios días de mal tiempo, los buzos y los miembros de la unidad de fuerzas especiales de la Armada de Indonesia llegaron el jueves hasta los restos del naufragio. Los intentos anteriores se vieron dificultados por los fuertes vientos, el oleaje y las corrientes, que en algunos momentos alcanzaron los 12.6 km/h (7.8 mph).

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Los buzos instalaron cuerdas guía para facilitar las operaciones submarinas e informaron de una visibilidad inusualmente clara alrededor del pecio, lo que les permitió ver el casco desde la popa hasta la proa, según explicó Bramantyo.

Indonesia es un archipiélago formado por más de 17,000 islas, donde los transbordadores son un medio de transporte habitual. Los desastres se producen con frecuencia, y a menudo se achaca la culpa a la escasa aplicación de las normas de seguridad.

Las autoridades dieron por concluida este jueves la búsqueda, que se prolongó durante diez días sin éxito, de ocho personas —entre ellas cinco fotoperiodistas— que desaparecieron mientras se dirigían en lancha rápida al volcán Anak Krakatau para informar sobre su erupción.

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