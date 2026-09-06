Erupción volcánica causa caos aéreo en Indonesia: cancelan cientos de vuelos

Un volcán en Indonesia entró en erupción a primeras horas del domingo, lo que provocó la cancelación de todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta y afectó las operaciones de otros aeropuertos nacionales debido a que la ceniza se desplazó sobre el oeste del país.

La isla volcánica de Anak Krakatau, ubicada en el estrecho de Sunda, entre las principales islas de Java y Sumatra, había mostrado señales de actividad desde el viernes antes de entrar en erupción durante 30 segundos a las 3:53 a.m. del domingo y, nuevamente, durante 16 segundos unas tres horas después, informó la Agencia Geológica de Indonesia. Imágenes de cámaras de circuito cerrado mostraron llamaradas de lava provenientes del volcán.

No se reportaron víctimas ni se emitió una orden de evacuación. El asentamiento más cercano se encuentra a más de 16 kilómetros (10 millas), pero las autoridades advirtieron a residentes y visitantes que se mantuvieran al menos a 3 kilómetros (2 millas) del cráter activo.

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La ceniza volcánica se extendió sobre partes de Yakarta y de la provincia de Lampung, en el extremo sur de Sumatra, informó el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia.

AirNav Indonesia cerró el espacio aéreo alrededor de los aeropuertos Soekarno-Hatta y Halim Perdanakusuma, en Yakarta, así como de otros seis aeropuertos, incluido el Aeropuerto Radin Inten II, en Lampung, debido a la presencia de ceniza volcánica.

170,000 pasajeros resultan afectados

Para la noche del domingo, el cierre de ocho aeropuertos había afectado a 170,000 pasajeros debido a la cancelación de 1,558 vuelos, incluidos 963 vuelos únicamente en el aeropuerto Soekarno-Hatta de Yakarta. Los ocho aeropuertos fueron ordenados a permanecer cerrados hasta la medianoche.

“Por supuesto que es un inconveniente”, dijo Diego Urdiales, un turista español que tenía previsto regresar a Madrid. “Se suponía que la aerolínea me daría información... pero hasta ahora no hay noticias”.

“Es un desastre natural, es fuerza mayor, así que ¿qué podemos hacer?”, dijo Michele Gouw, una pasajera indonesia. “Solo tenemos que aceptarlo y esperar las instrucciones de la aerolínea y del aeropuerto”.

Viajeros esperan sus vuelos en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, en Tangerang, Indonesia. (Tatan Syuflana)

La Dirección General de Aviación Civil de Indonesia informó que monitoreaba de cerca el impacto de la erupción en el transporte aéreo y coordinaba con las aerolíneas, los operadores aeroportuarios, los servicios de navegación aérea y la agencia meteorológica.

“La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad en cada decisión operativa”, dijo en un comunicado Lukman F. Laisa, director general de Aviación Civil del Ministerio de Transporte.

Advirtió que los itinerarios de vuelos podrían enfrentar interrupciones en cadena que afectarían la rotación de aeronaves, la disponibilidad de la flota y la capacidad de las terminales mientras las aerolíneas trabajan para restablecer las operaciones.

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La erupción también interrumpió los servicios en el Aeropuerto Internacional I Gusti Ngurah Rai de Bali y en Medan.

El volcán permanece activo

La agencia de vulcanología de Indonesia y el Centro de Asesoramiento sobre Ceniza Volcánica de Darwin identificaron dos nubes de ceniza mediante imágenes satelitales. Una columna se elevó hasta 20,000 pies (6,100 metros) y se desplazó hacia el noreste sobre Yakarta, Banten, Java Occidental y aguas cercanas. Una segunda nube alcanzó los 50,000 pies (15,200 metros) y se extendió sobre partes de Banten, Lampung y Bengkulu, el sur del estrecho de Sunda y sectores del océano Índico al oeste de Sumatra.

Lana Saria, directora de la Agencia Geológica de Indonesia, dijo que la actividad en Anak Krakatau se ha intensificado desde julio y que la erupción del domingo fue la más fuerte registrada durante ese período.

Las erupciones repetidas indican un suministro continuo de magma y gases volcánicos debajo del volcán, señaló, aunque las autoridades no pueden predecir si ocurrirá una erupción de mayor magnitud.

“Continuamos evaluando la evolución del volcán a partir de todos los datos de monitoreo, no únicamente del número de erupciones o de la altura de la columna de ceniza”, dijo Saria durante una conferencia informativa en video.

Explicó que los principales peligros incluyen ceniza volcánica, altas concentraciones de gases y la expulsión de rocas calientes y otros materiales alrededor del área del cráter.

Escuelas pasan a clases en línea

El impacto de la erupción se extendió más allá del transporte aéreo. El gobierno autorizó el domingo que las escuelas en las zonas afectadas por la ceniza volcánica pudieran pasar temporalmente a clases en línea desde los hogares. La medida busca reducir la exposición de los estudiantes a la caída de ceniza y permitir que las autoridades locales ajusten las actividades escolares según las condiciones en cada zona.

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Anak Krakatau, que significa “hijo de Krakatau”, es descendiente del famoso Krakatau, cuya monumental erupción de 1883 provocó un período de enfriamiento global.