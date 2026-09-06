“Dame todo el dinero”: Federales revelan foto de nota amenazante durante asalto a banco en Guaynabo

Un magistrado federal autorizó el arresto de un hombre sospechoso de asaltar una sucursal del Banco Popular en Guaynabo el viernes de la semana pasada.

El caso fue presentado por un agente del Negociado Federal del Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ante el magistrado María Bauzá Almonte.

En la declaración jurada de la querella federal, un agente del FBI incluyó fotos del imputado, objetos que le fueron ocupados y de la nota que se alega entregó al momento del asalto la subsidiaria bancaria, ubicada en la avenida Las Cumbres.

“Dame todo el dinero de la (caja) registradora. Quédate calmada y no digas una palabra o tú o alguien va a salir herido o muerto. Estoy armado. Solamente coopera”, leía la nota, según la traducción incluida en la denuncia del FBI.

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El imputado fue identificado como Juan Morales Castro, de 57 años de edad. Una imagen de su rostro, que fue captado por cámaras de seguridad del banco, fue incluida en el documento judicial.

La denuncia del FBI incluyó una imagen del imputado y de varios artículos que le fueron ocupados al ser detenido. (Captura)

Los cargos alegan que la persona empleada del banco que recibió la nota le entregó un sobre con $50 un dispositivo de seguridad con tinta rosada.

“Morales Castro salió del banco y poco después fue observado por oficiales de la Policía Municipal de Guaynabo en una nube de humo rosado oscuro”, indica la denuncia.

Tras la detención, los agentes le ocuparon una tarjeta de Seguro Social con su nombre, un cuchillo y un billete de $20 con tinta rosada oscura, así como una tarjeta electoral.

Mientras que la persona del banco alegó haberse sentido intimidada, la denuncia indica que el imputado admitió a los oficiales haber robado el banco y que era la persona en la foto.