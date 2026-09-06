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Irán dice que atacó barco de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, pero Washington lo niega

Los combates se reanudaron la semana pasada, tras un mes de relativa calma

6 de septiembre de 2026 - 9:46 AM

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Unas personas transportan el cadáver de una persona que murió en una vivienda alcanzada por un ataque aéreo israelí en la localidad de Arab Salim, en el sur del Líbano, el domingo. (Mohammed Zaatari)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Cairo - Irán anunció haber atacado el domingo una embarcación no tripulada de Estados Unidos que intentaba ingresar al estrecho de Ormuz, una afirmación que las fuerzas armadas estadounidenses desestimaron como una “mentira total”.

Representó el golpe más reciente en un nuevo recrudecimiento de los combates entre ambos países.

El presunto ataque ocurrió un día después que las fuerzas armadas estadounidenses informaran que atacaron tres petroleros iraníes en respuesta a un ataque con misiles contra buques de guerra de la Marina.

La guerra comenzó con una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Pero desde que se anunció un acuerdo de alto el fuego en junio, los enfrentamientos intermitentes han persistido. En ellos, ambas partes han intentado infligir daño militar y económico ante el fracaso de las negociaciones.

Los ataques ocurren una semana después de que los combates se reanudaran

Estados Unidos e Irán reanudaron los combates la semana pasada, tras un mes de relativa calma, y el estrecho de Ormuz y las comunidades iraníes a lo largo de él volvieron a ser blancos. Al menos cinco personas murieron esta semana durante un bombardeo estadounidense en el sur de Irán.

Un niño figura entre los heridos durante el ataque que alcanzó un hogar donde se celebraba una boda en Kuhestak. Actualmente, según medios iraníes, recibe tratamiento en un hospital en Minab, Iran. El Comando Central de Estados Unidos dijo que los ataques del martes se concentraron en objetivos militares iraníes, incluidos sistemas de defensa aérea, radares y activos marítimos. El Comando Central de Estados Unidos dijo que los ataques más recientes respondieron a los intentos de Teherán de atacar barcos comerciales y fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. El presidente ofreció una explicación adicional al decirle a Fox News, durante una llamada telefónica, que las fuerzas estadounidenses habían atacado los radares iraníes.
1 / 14 | 📷 Ataque de Estados Unidos contra Irán alcanza una boda: estas son las imágenes. Un niño figura entre los heridos durante el ataque que alcanzó un hogar donde se celebraba una boda en Kuhestak. Actualmente, según medios iraníes, recibe tratamiento en un hospital en Minab, Iran. - Morteza Akhoondi

El gobierno del presidente Donald Trump parece haber adoptado un enfoque de doble vía frente al conflicto: responder militarmente a los ataques en el estrecho, al tiempo que va tras instituciones financieras extranjeras que manejan el dinero del gobierno iraní.

Pero los nuevos altos dirigentes de línea dura en Teherán han señalado su disposición a persistir en su resistencia tras haber soportado décadas de sanciones.

A lo largo de los años, Irán ha encontrado maneras de eludir las sanciones y, ahora, el bloqueo de Estados Unidos, y hacer llegar su petróleo a compradores para ayudar a aliviar las crecientes presiones económicas. Eso depende en parte de una flota clandestina que transporta su crudo.

Por otra parte, el programa nuclear iraní —el asunto que contribuyó al estallido de la guerra— debía abordarse en negociaciones que se vinieron abajo poco después que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento a mediados de junio.

Algunos diplomáticos señalan que Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania buscan remitir a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por no cumplir con sus obligaciones de no proliferación nuclear.

La nueva herramienta de Teherán para presionar se centra en el estrecho de Ormuz, que es crucial para los envíos mundiales de petróleo y gas natural, y que antes de que comenzara la guerra era considerado una vía marítima internacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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