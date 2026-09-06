Emiten aviso de calor extremo para casi todos los municipios de Puerto Rico

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió hoy, domingo, un aviso de calor extremo para casi todos los municipios de Puerto Rico.

Solamente las islas municipio de Vieques y Culebra están bajo advertencia de calor extremo, junto con las Islas Vírgenes estadounidenses.

La meteoróloga del SNM Lee Ann Inglés explicó que municipios del área central podrían experimentar índices menos altos, pero la agencia federal determinó recientemente uniformar los boletines para toda la zona.

“Tenemos un aviso de calor en efecto para hoy. Se esperan condiciones calurosas a través de toda la isla, asociadas a humedad que está llegando a la zona, con flujo de vientos del sureste”, dijo Inglés.

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Agregó que el “cielo estará nublado, pero el sol va ir calentando, así que las temperaturas estarían uno a dos grados por encima de lo normal”.

“Sabemos que los índices de calor en el interior no lleguen a los 111 o 112 (grados Fahrenheit), que es lo que se ve en sectores costeros, pero deberían estar viendo índices de calor que llegarían entre 100 y 105 grados en zonas montañosas, que es mucho considerando que esa zona tiende a ser más fresca por la vegetación”.

Mientras, estimó que podrían haber algunas lluvias pasajeras durante la mañana en el este, pero no necesariamente en sectores que contribuyan al embalse Carraízo.