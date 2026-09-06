Emiten aviso de calor extremo para casi todos los municipios de Puerto Rico
Los índices de calor podrían alcanzar los 111 grados Fahrenheit en pueblos costeros
6 de septiembre de 2026 - 8:49 AM
6 de septiembre de 2026 - 8:49 AM
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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió hoy, domingo, un aviso de calor extremo para casi todos los municipios de Puerto Rico.
Solamente las islas municipio de Vieques y Culebra están bajo advertencia de calor extremo, junto con las Islas Vírgenes estadounidenses.
La meteoróloga del SNM Lee Ann Inglés explicó que municipios del área central podrían experimentar índices menos altos, pero la agencia federal determinó recientemente uniformar los boletines para toda la zona.
“Tenemos un aviso de calor en efecto para hoy. Se esperan condiciones calurosas a través de toda la isla, asociadas a humedad que está llegando a la zona, con flujo de vientos del sureste”, dijo Inglés.
[SEP 6] 🔥 Extreme Heat Warning & Heat Advisory today, 10 AM-5 PM AST. Stay hydrated, limit strenuous outdoor activity & take breaks in shade/AC.— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 6, 2026
🔥 Aviso de Calor Extremo y Advertencia de Calor hoy, 10 AM-5 PM AST. Hidrátese y limite actividades al aire libre.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/j0qAGb2ehJ
Agregó que el “cielo estará nublado, pero el sol va ir calentando, así que las temperaturas estarían uno a dos grados por encima de lo normal”.
“Sabemos que los índices de calor en el interior no lleguen a los 111 o 112 (grados Fahrenheit), que es lo que se ve en sectores costeros, pero deberían estar viendo índices de calor que llegarían entre 100 y 105 grados en zonas montañosas, que es mucho considerando que esa zona tiende a ser más fresca por la vegetación”.
Mientras, estimó que podrían haber algunas lluvias pasajeras durante la mañana en el este, pero no necesariamente en sectores que contribuyan al embalse Carraízo.
Para horas de la tarde, el SNM anticipó que podrían haber aguaceros, no significativos, con algunas tronadas posibles, desde el área central moviéndose hacia el oeste de Puerto Rico.
[SEP 6] 🌦️ Variable weather today: dangerous heat, passing showers and isolated thunderstorms. Heavy rain is possible this afternoon, mainly inland and NW PR.— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 6, 2026
🌦️ Tiempo variable hoy: calor peligroso, aguaceros y tronadas aisladas. Lluvia fuerte posible esta tarde.#PRwx #USVI pic.twitter.com/ET6qtBIuin
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