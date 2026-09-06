Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
6 de septiembre de 2026
88°Lluvias dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten aviso de calor extremo para casi todos los municipios de Puerto Rico

Los índices de calor podrían alcanzar los 111 grados Fahrenheit en pueblos costeros

6 de septiembre de 2026 - 8:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La meteoróloga Lee Ann Inglés anticipó que el “cielo estará nublado, pero el Sol va ir calentando, así que las temperaturas estarían uno a dos grados por encima de lo normal”. (The Associated Press)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

RELACIONADAS

---

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió hoy, domingo, un aviso de calor extremo para casi todos los municipios de Puerto Rico.

Solamente las islas municipio de Vieques y Culebra están bajo advertencia de calor extremo, junto con las Islas Vírgenes estadounidenses.

La meteoróloga del SNM Lee Ann Inglés explicó que municipios del área central podrían experimentar índices menos altos, pero la agencia federal determinó recientemente uniformar los boletines para toda la zona.

“Tenemos un aviso de calor en efecto para hoy. Se esperan condiciones calurosas a través de toda la isla, asociadas a humedad que está llegando a la zona, con flujo de vientos del sureste”, dijo Inglés.

Agregó que el “cielo estará nublado, pero el sol va ir calentando, así que las temperaturas estarían uno a dos grados por encima de lo normal”.

“Sabemos que los índices de calor en el interior no lleguen a los 111 o 112 (grados Fahrenheit), que es lo que se ve en sectores costeros, pero deberían estar viendo índices de calor que llegarían entre 100 y 105 grados en zonas montañosas, que es mucho considerando que esa zona tiende a ser más fresca por la vegetación”.

Mientras, estimó que podrían haber algunas lluvias pasajeras durante la mañana en el este, pero no necesariamente en sectores que contribuyan al embalse Carraízo.

Para horas de la tarde, el SNM anticipó que podrían haber aguaceros, no significativos, con algunas tronadas posibles, desde el área central moviéndose hacia el oeste de Puerto Rico.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaCalor extremoMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 6 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: