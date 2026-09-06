Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes.

1 / 10 Monitoreo diario: 10 embalses registran reducciones en sus reservas de agua

Monitoreo diario: 10 embalses registran reducciones en sus reservas de agua. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes.

1 / 10 | Monitoreo diario: 10 embalses registran reducciones en sus reservas de agua. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

Diez embalses registraron reducciones en los niveles de sus reservas de agua durante las pasadas 24 horas, según la gráfica que publica diariamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

En medio de las condiciones de sequía que continúan afectando a Puerto Rico, el embalse La Plata cayó dos centímetros este domingo para quedar con 44.52 metros, mientras continúa en el nivel de “ajustes operacionales”, junto con Cidra, que amaneció con 400.16 metros.

Por otro lado, la represa Carraízo se mantiene en nivel de “observación” tras perder dos centímetros, quedando con 38.94 metros.

Los otros dos embalses en nivel de observación son Fajardo, que bajó dos centímetros para quedar con 46.67 metros, y Río Blanco, que aumentó cinco centímetros (cm) para subir a 46.67 metros.

Los embalses La Plata y Cidra permanecen en nivel de "ajustes operacionales". (Captura)

Mientras, en el nivel de “seguridad”, se registraron descensos en Toa Vaca (1 cm), Carite (1 cm), Patillas (2 cm), Guayabal (5 cm), Lucchetti (7 cm) y Cerrillos (3 cm).

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En cambio, hubo aumentos en Matrullas (1 cm), Garzas (1 cm), Guayo (6 cm), Caonillas (5 cm) y Dos Bocas (14 cm), que provee agua al “Superacueducto” para algunos sectores de la zona metropolitana. Los embalses Loco y Guajataca se quedaron igual que ayer.

El embalse Guineo en Orocovis ganó dos centímetros para aumentar en el nivel de “desborde” con 902.29 metros.