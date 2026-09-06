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Monitoreo diario: 10 embalses registran reducciones en sus reservas de agua

Los niveles de Carraízo y La Plata volvieron a bajar a medida que continúan las condiciones de sequía

6 de septiembre de 2026 - 7:54 AM

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Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Monitoreo diario: 10 embalses registran reducciones en sus reservas de agua. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Diez embalses registraron reducciones en los niveles de sus reservas de agua durante las pasadas 24 horas, según la gráfica que publica diariamente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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En medio de las condiciones de sequía que continúan afectando a Puerto Rico, el embalse La Plata cayó dos centímetros este domingo para quedar con 44.52 metros, mientras continúa en el nivel de “ajustes operacionales”, junto con Cidra, que amaneció con 400.16 metros.

Por otro lado, la represa Carraízo se mantiene en nivel de “observación” tras perder dos centímetros, quedando con 38.94 metros.

Los otros dos embalses en nivel de observación son Fajardo, que bajó dos centímetros para quedar con 46.67 metros, y Río Blanco, que aumentó cinco centímetros (cm) para subir a 46.67 metros.

Los embalses La Plata y Cidra permanecen en nivel de "ajustes operacionales".
Los embalses La Plata y Cidra permanecen en nivel de "ajustes operacionales". (Captura)

Mientras, en el nivel de “seguridad”, se registraron descensos en Toa Vaca (1 cm), Carite (1 cm), Patillas (2 cm), Guayabal (5 cm), Lucchetti (7 cm) y Cerrillos (3 cm).

En cambio, hubo aumentos en Matrullas (1 cm), Garzas (1 cm), Guayo (6 cm), Caonillas (5 cm) y Dos Bocas (14 cm), que provee agua al “Superacueducto” para algunos sectores de la zona metropolitana. Los embalses Loco y Guajataca se quedaron igual que ayer.

El embalse Guineo en Orocovis ganó dos centímetros para aumentar en el nivel de “desborde” con 902.29 metros.

Llegó antes de lo esperado la pieza que permitió reparar la bomba averiada en el embalse La Plata

Llegó antes de lo esperado la pieza que permitió reparar la bomba averiada en el embalse La Plata

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, aseguró que adquirieron equipo de resguardo que les ayudará a responder más rápido en situaciones similares en el futuro.

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EmbalsesAAAagua potableEmbalse CarraízoEmbalse La PlataBreaking News
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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