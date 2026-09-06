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Un muerto y decenas de personas atrapadas tras desplome de un edificio de cinco pisos en Nueva Delhi

La estructura albergaba un hospedaje para varones y, al menos, dos rescatados están en condición de cuidado

6 de septiembre de 2026 - 9:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El funcionario de bomberos Abhilash Malik dijo que de 30 a 40 personas seguían atrapadas. (Vipin)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva Delhi - Un edificio se vino abajo el domingo en Nueva Delhi, lo que causó la muerte de al menos una persona y dejó a decenas más atrapadas, informaron funcionarios.

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La construcción de cinco pisos, que albergaba un hospedaje para niños, se desplomó en Satya Niketan, un barrio densamente poblado conocido por sus alojamientos privados para estudiantes cerca de un campus de la Universidad de Delhi.

El funcionario de bomberos Abhilash Malik dijo que de 30 a 40 personas seguían atrapadas.

El legislador Anil Sharma manifestó que algunas personas habían sido rescatadas y que varias de las que estaban atrapadas habían hecho llamadas telefónicas para pedir ayuda, mientras los rescatistas se mantenían en contacto con ellas.

La policía, los bomberos y equipos de la agencia de respuesta a desastres de India buscaban entre los escombros, al tiempo que maquinaria pesada los retiraba para ayudar a los rescatistas a llegar hasta quienes estaban atrapados.

Al menos dos personas fueron hospitalizadas en estado sumamente grave, señalaron funcionarios.

Hasta el momento se desconoce la causa del desplome.

Los derrumbes de edificios son un peligro recurrente en partes de India durante el monzón de junio a septiembre, cuando las lluvias intensas o prolongadas pueden debilitar estructuras envejecidas.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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IndiaNueva DelhiBreaking NewsRescates de emergencia
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