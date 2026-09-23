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¿Ciberataque en el FBI? “Hackers” afirman tener datos confidenciales de agentes

Un mensaje que circuló por Internet, procedente de un grupo conocido como ShinyHunters, reivindicó la autoría del ataque

23 de septiembre de 2026 - 12:58 PM

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En su comunicado, ShinyHunters afirmó que daría a la agencia una semana para corregir o eliminar lo que, según ellos, son acusaciones falsas contenidas en un comunicado de servicio público del FBI publicado en mayo, en el que se describía a la organización como un “grupo de ciberdelincuentes especializado en filtraciones de datos a gran escala y extorsión”. (Jenny Kane)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WASHINGTON — El FBI está investigando una aparente brecha de seguridad en su página web de empleo, después de que un grupo de piratas informáticos afirmara haber accedido a “datos muy sensibles” sobre casi todos los agentes y solicitantes de empleo.

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“El FBI tiene constancia de las denuncias relativas a actividades no autorizadas que afectan a FBIjobs.gov y está investigando el asunto”, ha declarado la agencia en un comunicado. La página web, que constituye el principal portal para que los futuros empleados obtengan información sobre el FBI e inicien el proceso de solicitud, seguía sin estar disponible el miércoles por la mañana.

Un mensaje que circuló por Internet, procedente de un grupo de hackers conocido como ShinyHunters, reivindicó la autoría del ataque.

El mensaje, dirigido al director del FBI, Kash Patel, así como al subdirector a cargo de la división cibernética del FBI, afirmaba que el grupo de hackers había “obtenido acceso a datos muy sensibles sobre casi TODOS los agentes del FBI y las personas que habían presentado una solicitud de empleo al FBI”.

No fue posible verificar de inmediato estas afirmaciones, y un portavoz del FBI se negó a hacer más comentarios. No se recibió respuesta inmediata a un correo electrónico enviado a una dirección asociada a la organización.

En su comunicado, ShinyHunters afirmó que daría a la agencia una semana para corregir o eliminar lo que, según ellos, son acusaciones falsas contenidas en un comunicado de servicio público del FBI publicado en mayo, en el que se describía a la organización como un “grupo de ciberdelincuentes especializado en filtraciones de datos a gran escala y extorsión”.

En dicho comunicado se calificaba a ShinyHunters de “actores maliciosos” que, a menudo, “utilizan afirmaciones reales o exageradas sobre su acceso a información sensible o personal para presionar a las víctimas para que paguen”, suelen acosar o amenazar a las víctimas y “pueden afirmar falsamente que disponen de información sensible o comprometedora, incluidas fotografías o vídeos embarazosos de las víctimas, que con frecuencia no existen”.

ShinyHunters afirmó en su mensaje al FBI que se sentía “ofendida” por esas afirmaciones y exigió al FBI que las retirara.

El FBI ha sido un objetivo habitual de los piratas informáticos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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