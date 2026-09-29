Arrestan a una pareja tras allanamiento en Las Piedras
La Policía alegó haber ocupado armas y sustancias controladas
29 de septiembre de 2026 - 8:06 AM
29 de septiembre de 2026 - 8:06 AM
Una pareja fue arrestada en la mañana de este martes, tras un allanamiento de la Policía en Las Piedras.
La Oficina de Prensa de la Comandancia de la región policiaca de Humacao indicó que la intervención se llevó a cabo en una residencia en el barrio Collores.
Señaló que el hombre y la mujer fueron detenidos después de que los agentes supuestamente encontraran en la vivienda sustancias controladas y armas de fuego.
La intervención estuvo a cargo de la División de Drogas de la región de Humacao.
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