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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a una pareja tras allanamiento en Las Piedras

La Policía alegó haber ocupado armas y sustancias controladas

29 de septiembre de 2026 - 8:06 AM

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La intervención estuvo a cargo de la División de Drogas de la región de Humacao. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una pareja fue arrestada en la mañana de este martes, tras un allanamiento de la Policía en Las Piedras.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de la región policiaca de Humacao indicó que la intervención se llevó a cabo en una residencia en el barrio Collores.

Señaló que el hombre y la mujer fueron detenidos después de que los agentes supuestamente encontraran en la vivienda sustancias controladas y armas de fuego.

La intervención estuvo a cargo de la División de Drogas de la región de Humacao.

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Las PiedrasPolicía de Puerto RicoBreaking NewsArrestosAllanamientos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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