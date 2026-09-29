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Monitoreo diario: La Plata y Carraízo vuelven a registrar descensos

La gráfica de la AAA reflejó bajas en 15 de los 19 embalses

29 de septiembre de 2026 - 7:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la corporación pública, en las pasadas 24 horas, tres embalses subieron y uno se mantuvo sin cambios. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Carraízo y La Plata volvieron a perder nivel este martes, en una jornada en la que 15 de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos.

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Según la gráfica de la AAA, Carraízo bajó cinco centímetros hasta los 40.53 metros y permanece en nivel de “seguridad”. Mientras, La Plata descendió nueve centímetros hasta los 44.22 metros y continúa en la categoría de “ajustes operacionales”.

De acuerdo con la corporación pública, en las pasadas 24 horas, tres embalses subieron y uno se mantuvo sin cambios.

Así amanecieron las reservas este martes, 29 de septiembre.
Así amanecieron las reservas este martes, 29 de septiembre. (AAA)

Entre los que permanecen bajo “observación”, Cidra bajó un centímetro hasta los 400.51 metros; Río Blanco se mantuvo en 26.20 metros; Fajardo subió un centímetro hasta los 47.67 metros; y Guayabal bajó un centímetro hasta los 102.59 metros.

Los mayores descensos reportados fueron los de Dos Bocas, que perdió 25 centímetros hasta los 89.73 metros, y Matrullas, que bajó 17 centímetros hasta los 734.14 metros. Ambos permanecen en nivel de “seguridad”.

En esa misma categoría, Luchetti bajó 10 centímetros hasta los 171.13 metros; Garzas y Cerrillos descendieron cinco centímetros cada uno, hasta los 736.02 y 166.77 metros, respectivamente; Patillas perdió tres centímetros hasta los 65.47 metros; y Guajataca bajó tres centímetros hasta los 196.03 metros.

Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Los constantes descensos en la reserva llevaron a que, en finales julio, cayera en la cetegoría de "ajustes operacionales". Ante ese escenario, el SNM ha reiterado la importancia de hacer un uso prudente del agua.
1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo

También disminuyeron Toa Vaca, dos centímetros hasta los 147.03 metros; Carite, dos centímetros hasta los 542.31 metros; y Caonillas, un centímetro hasta los 251.79 metros. Mientras, Guayo subió cinco centímetros hasta los 443.21 metros y Loco aumentó tres centímetros hasta los 69.80 metros.

La gráfica de la AAA sitúa a Guineo en nivel de “desborde”, con una lectura de 902.34 metros tras perder seis centímetros.

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Breaking NewsEmbalse CarraízoEmbalse La PlataEmbalsesAAA
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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