Monitoreo diario: La Plata y Carraízo vuelven a registrar descensos

Carraízo y La Plata volvieron a perder nivel este martes, en una jornada en la que 15 de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos.

Según la gráfica de la AAA, Carraízo bajó cinco centímetros hasta los 40.53 metros y permanece en nivel de “seguridad”. Mientras, La Plata descendió nueve centímetros hasta los 44.22 metros y continúa en la categoría de “ajustes operacionales”.

De acuerdo con la corporación pública, en las pasadas 24 horas, tres embalses subieron y uno se mantuvo sin cambios.

Así amanecieron las reservas este martes, 29 de septiembre. (AAA)

Entre los que permanecen bajo “observación”, Cidra bajó un centímetro hasta los 400.51 metros; Río Blanco se mantuvo en 26.20 metros; Fajardo subió un centímetro hasta los 47.67 metros; y Guayabal bajó un centímetro hasta los 102.59 metros.

Los mayores descensos reportados fueron los de Dos Bocas, que perdió 25 centímetros hasta los 89.73 metros, y Matrullas, que bajó 17 centímetros hasta los 734.14 metros. Ambos permanecen en nivel de “seguridad”.

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En esa misma categoría, Luchetti bajó 10 centímetros hasta los 171.13 metros; Garzas y Cerrillos descendieron cinco centímetros cada uno, hasta los 736.02 y 166.77 metros, respectivamente; Patillas perdió tres centímetros hasta los 65.47 metros; y Guajataca bajó tres centímetros hasta los 196.03 metros.

1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo 1 / 10 En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Xavier Araújo Compartir

También disminuyeron Toa Vaca, dos centímetros hasta los 147.03 metros; Carite, dos centímetros hasta los 542.31 metros; y Caonillas, un centímetro hasta los 251.79 metros. Mientras, Guayo subió cinco centímetros hasta los 443.21 metros y Loco aumentó tres centímetros hasta los 69.80 metros.