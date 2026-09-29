Monitoreo diario: La Plata y Carraízo vuelven a registrar descensos
La gráfica de la AAA reflejó bajas en 15 de los 19 embalses
29 de septiembre de 2026 - 7:56 AM
29 de septiembre de 2026 - 7:56 AM
Carraízo y La Plata volvieron a perder nivel este martes, en una jornada en la que 15 de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos.
Según la gráfica de la AAA, Carraízo bajó cinco centímetros hasta los 40.53 metros y permanece en nivel de “seguridad”. Mientras, La Plata descendió nueve centímetros hasta los 44.22 metros y continúa en la categoría de “ajustes operacionales”.
De acuerdo con la corporación pública, en las pasadas 24 horas, tres embalses subieron y uno se mantuvo sin cambios.
Entre los que permanecen bajo “observación”, Cidra bajó un centímetro hasta los 400.51 metros; Río Blanco se mantuvo en 26.20 metros; Fajardo subió un centímetro hasta los 47.67 metros; y Guayabal bajó un centímetro hasta los 102.59 metros.
Los mayores descensos reportados fueron los de Dos Bocas, que perdió 25 centímetros hasta los 89.73 metros, y Matrullas, que bajó 17 centímetros hasta los 734.14 metros. Ambos permanecen en nivel de “seguridad”.
En esa misma categoría, Luchetti bajó 10 centímetros hasta los 171.13 metros; Garzas y Cerrillos descendieron cinco centímetros cada uno, hasta los 736.02 y 166.77 metros, respectivamente; Patillas perdió tres centímetros hasta los 65.47 metros; y Guajataca bajó tres centímetros hasta los 196.03 metros.
También disminuyeron Toa Vaca, dos centímetros hasta los 147.03 metros; Carite, dos centímetros hasta los 542.31 metros; y Caonillas, un centímetro hasta los 251.79 metros. Mientras, Guayo subió cinco centímetros hasta los 443.21 metros y Loco aumentó tres centímetros hasta los 69.80 metros.
La gráfica de la AAA sitúa a Guineo en nivel de “desborde”, con una lectura de 902.34 metros tras perder seis centímetros.
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