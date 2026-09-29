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Dos pilotos estadounidenses se lanzaron de su avión al aterrizar en un portaaviones frente a Virginia

Cuatro marineros a bordo de la embarcación resultaron heridos en lo que fue calificado como un “incidente”

29 de septiembre de 2026 - 8:13 AM

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El USS Dwight D. Eisenhower, de clase Nimitz y propulsión nuclear, fue puesto en servicio en 1977. (Seaman Ryan Holloway)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Dos aviadores de la Marina de Estados Unidos se eyectaron cuando aterrizaban su avión en el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower frente a la costa de Virginia el lunes, y cuatro marineros a bordo de la embarcación resultaron heridos en lo que la Marina calificó como un “incidente”.

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La Marina indicó en un breve comunicado que los dos pilotos, asignados al Ala Aérea Embarcada 3, se eyectaron con éxito después de que “se produjo un incidente durante las operaciones de recuperación de aeronaves” y fueron rescatados por personal de búsqueda y rescate.

La Marina agregó que ambos fueron devueltos al buque y estaban siendo evaluados por personal médico. Los cuatro militares a bordo también estaban recibiendo atención médica, incluido uno que fue trasladado a un hospital en el área de Norfolk, Virginia, para tratar lesiones que no ponían en peligro su vida.

La Marina no precisó qué tipo de avión biplaza estuvo involucrado en el accidente, ni qué ocurrió con la aeronave o qué pudo haber causado el incidente. La Marina no respondió de inmediato a una solicitud de más detalles.

El USS Dwight D. Eisenhower, de clase Nimitz y propulsión nuclear, fue puesto en servicio en 1977.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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Marina de Guerra de Estados UnidosVirginiaBreaking NewsFuerzas Armadas de Estados Unidos
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