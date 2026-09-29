Aguaceros pasajeros y menos calor: este es el pronóstico del tiempo para este martes

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Puerto Rico tendrá una mañana mayormente tranquila este martes, aunque se esperan aguaceros pasajeros en sectores del este y noreste en horas de la tarde.

El meteorólogo Kevin Martínez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) explicó que el viento moverá las lluvias con rapidez, por lo que no se anticipan grandes acumulaciones de agua. En las zonas donde ocurran, el efecto principal podría ser el pavimento mojado.

Durante la tarde, informó que la actividad de lluvia se concentraría en el interior y suroeste de la isla. El riesgo de inundaciones será limitado, pues se espera que los aguaceros también se desplacen rápidamente.

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Aunque no se anticipa tanto calor como en días recientes, persistirá un riesgo limitado por las altas temperaturas. El meteorólogo recomendó que las personas sensibles al calor tomen precauciones y se mantengan hidratadas.

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Por otro lado, habrá un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del noroeste, norte y noreste, así como en Vieques y Culebra. Martínez exhortó a los bañistas a ejercer precaución.