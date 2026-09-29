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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hieren de bala a un hombre cerca de una escuela en Barrio Obrero

La agresión grave se reportó durante la mañana de este martes

29 de septiembre de 2026 - 9:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente fue reportado a las 7:30 a.m. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre resultó herido de bala durante la mañana de este martes, en hechos reportados en la calle Brasil, en Barrio Obrero, Santurce, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las 7:30 a.m. sobre la agresión grave en el mencionado lugar, cerca de la escuela Santiago Iglesias Pantín.

La Uniformada confirmó que el perjudicado fue atendido en la escena y luego transportado a un hospital. Al momento, se desconoce su condición de salud.

La Policía Municipal de San Juan realizó la investigación inicial. Posteriormente, el caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadHeridos de balaSanturce
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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