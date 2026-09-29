Hieren de bala a un hombre cerca de una escuela en Barrio Obrero

Un hombre resultó herido de bala durante la mañana de este martes, en hechos reportados en la calle Brasil, en Barrio Obrero, Santurce, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las 7:30 a.m. sobre la agresión grave en el mencionado lugar, cerca de la escuela Santiago Iglesias Pantín.

La Uniformada confirmó que el perjudicado fue atendido en la escena y luego transportado a un hospital. Al momento, se desconoce su condición de salud.