Hieren de bala a un hombre cerca de una escuela en Barrio Obrero
La agresión grave se reportó durante la mañana de este martes
29 de septiembre de 2026 - 9:08 AM
29 de septiembre de 2026 - 9:08 AM
Un hombre resultó herido de bala durante la mañana de este martes, en hechos reportados en la calle Brasil, en Barrio Obrero, Santurce, informó la Policía.
Según el informe preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las 7:30 a.m. sobre la agresión grave en el mencionado lugar, cerca de la escuela Santiago Iglesias Pantín.
La Uniformada confirmó que el perjudicado fue atendido en la escena y luego transportado a un hospital. Al momento, se desconoce su condición de salud.
La Policía Municipal de San Juan realizó la investigación inicial. Posteriormente, el caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa.
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