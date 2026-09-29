Crimen familiar en Kansas: arrestan a hijo sospechoso de matar a sus padres y a su hermana

Un joven de 21 años fue arrestado en Kansas tras ser identificado como sospechoso de matar a tiros a su madre, su padre y su hermana en una vivienda en Wichita, informó la Policía de esa ciudad.

De acuerdo con el informe policiaco, los hechos ocurrieron el sábado, 26 de septiembre.

Ese día, a las 11:29 a.m., el centro de emergencias del condado de Sedgwick recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 desde una residencia de la cuadra 5000 de East Blake Street.

Según la Policía, la persona que llamó inicialmente no respondió a los operadores, pero poco después informó que había personas baleadas en la vivienda.

Al llegar, los agentes encontraron a Juan Valenzuela-Ayala, de 49 años; Brenda Silva-Cervantes, de 40; y Daisy Valenzuela, de 25, con heridas de bala. En la casa también se encontraban dos adolescentes de 17 años y una niña de 2 años, quienes no resultaron heridos.

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La Policía de Wichita identificó a las víctimas del tiroteo ocurrido el sábado como Juan Valenzuela-Ayala, de 49 años; Brenda Silva-Cervantes, de 40; y Daisy Valenzuela, de 25 años. (Captura de KWCH 12 News)

De acuerdo con la investigación preliminar, tras los hechos, el sospechoso habría abandonado la residencia en una guagua Infiniti QX60 de 2014.

A raíz de ello, las autoridades utilizaron alertas de un sistema automatizado de lectura de tablillas para seguir la ruta del vehículo y compartieron la información con otras agencias de la región.

Un agente del condado de Butler localizó la guagua y, con apoyo aéreo de la Patrulla de Carreteras de Kansas, las autoridades la detuvieron al sur de Augusta.

El joven fue detenido y quedó bajo custodia del Departamento de Policía de Wichita.

“Esta es una tragedia inimaginable para una familia que perdió a tres seres queridos en un solo acto de violencia”, expresó el jefe de la Policía de Wichita, Joe Sullivan.