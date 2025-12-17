Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Los últimos centavos de Estados Unidos se subastan por $16.76 millones

La Casa de la Moneda vendió 232 conjuntos de tres centavos por la asombrosa suma

17 de diciembre de 2025 - 8:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cuando comenzó a circular en 1793, un centavo podía comprar una galleta o un caramelo. Ahora, la mayoría de ellos están guardados en frascos o cajones de trastos. (Matt Slocum)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Para aquellos que dijeron que el centavo de dólar ya no tenía valor: algunos coleccionistas discrepan.

De hecho, desembolsaron millones por los últimos centavos que circularon antes de que el gobierno de Estados Unidos puso fin a la producción del centavo en noviembre.

La Casa de la Moneda federal vendió 232 conjuntos de tres centavos por la asombrosa suma de $16.76 millones en una subasta el jueves pasado organizada por Stack’s Bowers Galleries.

El conjunto número 232, que contenía los últimos tres centavos jamás fabricados, se vendió por $800,000. Ese postor también obtuvo los tres troqueles que acuñaron esos centavos de Lincoln.

John Kraljevich, director de numismática estadounidense en Stack’s Bowers, dijo que fue el tipo de subasta donde no se conoce el valor de mercado de los artículos hasta que la gente hace sus ofertas.

“He asistido a subastas de monedas durante 40 años, y puedo decirles que nunca he visto algo como esto, porque nunca ha habido algo como esto”, afirmó Kraljevich.

Monedas en blanco esperan ser los últimos centavos impresos en la Casa de la Moneda de Estados Unidos en Filadelfia, el miércoles 12 de noviembre de 2025. (Foto AP/Matt Slocum)
Monedas en blanco esperan ser los últimos centavos impresos en la Casa de la Moneda de Estados Unidos en Filadelfia, el miércoles 12 de noviembre de 2025. (Foto AP/Matt Slocum) (Matt Slocum)

El presidente de Stack’s Bowers, Brian Kendrella, comentó: “Capturaron la imaginación del público como pocas monedas raras que hemos manejado”.

Cuando comenzó a circular en 1793, un centavo podía comprar una galleta o un caramelo. Ahora, la mayoría de ellos están guardados en frascos o cajones de trastos.

También pueden ser reliquias de la historia para los coleccionistas.

Cada conjunto comprendía 2025 centavos acuñados en las Casas de Moneda de Filadelfia y Denver y un centavo de oro de 24 quilates para cerrar el final de una era. Cada uno llevaba también un símbolo Omega único.

Fueron 232 grupos para reflejar cada año que la moneda estuvo incrustada en la cultura estadounidense.

“La cultura estadounidense ha incorporado el centavo en nuestro léxico, en nuestra cultura pop, en todas estas cosas”, señaló Kraljevich. “Y creo que para muchas personas, el fin de la producción de centavos para circulación es un elemento de nostalgia”.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
