Se estrella un bombardero B-52 en base aérea de California: se cree que hay ocho muertos

Un bombardero B-52 se estrelló el lunes en una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos situada en el desierto de Mojave, en el sur de California, poco después de despegar, según informaron las autoridades.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar después de que la aeronave se estrellara alrededor de las 11:20 de la mañana en la Base Aérea Edwards, según informó el ejército en la red social X.

Aunque por el momento no hay información oficial sobre el saldo de vícitmas fatales o heridos, la Base Aérea Edwards indicó que se cree que ocho miembros de la tripulación han muerto en el accidente.

Un vídeo del lugar mostraba una enorme columna de humo negro elevándose desde el desierto.

Poco antes de la 1:00 p.m., se cerró el aeródromo y se estaba desviando a todas las aeronaves que se dirigían hacia allí. Mientras tanto, se suspendieron todos los pases de visitante no comerciales para la base “con el fin de permitir que la instalación se concentre por completo en las operaciones de respuesta a emergencias”, indicaron las autoridades en un comunicado.

PUBLICIDAD

El Boeing B-52 Stratofortress, que suele tener una tripulación de cinco personas, es un bombardero de largo alcance que entró en servicio en 1955. Diseñado para transportar armas convencionales y nucleares, se ha utilizado en conflictos que van desde la guerra de Vietnam hasta operaciones recientes en Oriente Medio.

La Base Aérea Edwards alberga gran parte de los programas de pruebas y desarrollo de aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se encuentra a unas 100 millas al norte de Los Ángeles.