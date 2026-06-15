Qué se sabe del accidente de dos helicópteros en Río de Janeiro: murieron los argentinos Gaspi y Lucas Vignale

Este domingo 14 de junio, dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro y el accidente dejó como saldo seis muertos. Entre ellos estaban el youtuber argentino Gaspar “Gaspi” Prim Díaz, el director argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

La colisión sucedió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de la ciudad brasileña en la Avenida das Américas. Según informaron los primeros rescatistas, el panorama era desolador: restos de fuselaje, columna de humo negro y una sucesión de explosiones presagiaban el peor desenlace para la historia.

Luego, el informe de las autoridades aclaró el asunto al identificar que uno de los helicópteros explotó y provocó un incendio en un estacionamiento de autos eléctricos. El fuego se propagó a aproximadamente 20 vehículos estacionados en el lugar. Tras conocerse las víctimas fatales, comenzó la investigación del caso. Según detalló el medio O Globo, el dueño del helicóptero con matrícula PP-MAC, a cargo de Oswaldo de Luca Filho, registraba irregularidades en sus documentos contables. A raíz de ello, la Agencia Nacional de Aviación Civil lo había apercibido y multado por 8000 reales.

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A raíz de este antecedente y de que Luca Filho no esté en la lista de víctimas fatales, la policía de Río de Janeiro tomó cartas en el asunto para rastrear a esta persona.

Los cuerpos de las seis fallecidos ingresaron en el centro de Medicina Forense Afrânio Peixoto para los exámenes periciales correspondientes, antes de dar inicio a los trámites consulares de repatriación.

¿Quiénes son las víctimas del accidente entre dos helicópteros en Río de Janeiro?

Gaspar “Gaspi” Prim Díaz

El youtuber argentino tenía 23 años y 2.8 millones de seguidores en Instagram. En la virtualidad se hizo famoso por sus videos polémicos con un humor picante.

Su saludo característico era “Buenas” y se volvió una marca registrada en cada clip. Empezó a los 17 años y rápidamente cosechó millones de reproducciones en YouTube. En 2025 ganó fama internacional tras ser invitado a la cena que organizó Ibai Llanos junto a otros influencers.

Hace un año se había animado a actuar con Camino a la velada, una producción audiovisual disponible en YouTube y que lo mostró en otra faceta.

Gspi tenía 23 años y un público joven que lo seguía en Instagram y YouTube. ((Fuente: Instagram/@gaspipd))

Lucas Vignale

Tenía 27 añosy nació en Buenos Aires. Comenzó su carrera como editor y luego se volcó a la dirección, con foco en la industria musical. Trabajó con artistas comoBizarrap, Duki, Nicki Nicole, Milo J, J Balvin, Trueno, Nathy Peluso y Wos. Su ópera prima en el campo audiovisual fue El tren fluvial y escribió y dirigió el cortometrajeCamino a la veladajunto a Gaspi.

Oliver Tree Nickell

Se trata del cantante, compositor y productor musical estadounidense de 32 años que se hizo mundialmente famoso por éxitos como “Life Goes On” y “Miss You”. Su estilo y género marcaron la escena de música alternativa internacional.

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Lucas Brito Chaves (Lucas Frota)

Lucas era DJ y productor brasileño. Vivía en Miami y estaba de vacaciones en Río de Janeiro. En el momento del accidente, se dirigía a la casa de su familia en Angra dos Reis, en la Costa Verde, según informó Diário do Rio.

Alexandre Souza

Según se pudo saber, Alexandre era el piloto del helicóptero PP-MAC, comandante de la aeronave que transportaba a los pasajeros.

Carlos Marsillac

De acuerdo a la información que brindaron las autoridades, Carlos era el piloto del helicóptero PR-DJJ que se encontraba solo a bordo de la aeronave en el momento de la colisión.

El video de Gaspi donde habló sobre qué pensaba de la muerte

En una entrevista que dio el año pasado en The Wild Project, el podcast conducido por el español Jordi Wild, Gaspi habló sobre su propia muerte. “Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”, sostuvo el youtuber.

“¿Tú crees que si palmas te vas a ir, si existe, al cielo, al purgatorio o al infierno?”, le preguntó el conductor. “La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”, respondió el argentino. “¿Y si existiera, para dónde tiras?“, repreguntó Jordi. ”¿Yo? Al cielo", aseguró Gaspi. “¿Tú te vas al cielo? ¿Eres una buena persona con tu gente?“, volvió a preguntar el español. “Tipazo”, concluyó seguro el youtuber que tenía 23 años cuando se produjo su triste y trágico final.

El último adiós a Gaspi en redes sociales

Gracias a la enorme repercusión que logró en redes sociales, que lo posicionó entre los youtubers argentinos más destacados durante los años en los que estuvo activo, Gaspi se transformó en una figura muy querida por el público y colegas, lo que hizo que su despedida final convocara a las personalidades más reconocidas de internet.

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“Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”, escribió el streamer español Ibai Llanós en su perfil. Creadores de contenido argentinos como Davoo Xeneize, La Cobra, El Rubius y Coscu también le dedicaron emotivas palabras al joven fallecido.

El youtuber español El Rubius lo despidió en las redes sociales. (La Nación Argentina / GDA)

Gaspi y su último proyecto en Blender

El youtuber de 23 años había ideado una producción que consistía en visitar y entrevistar a personas con historias singulares. En ese marco, el creador de contenido se había sumado al equipo del streaming Blender para protagonizar una serie titulada Gaspi visita tu hogar.

La producción audiovisual, que llegó a estrenar dos capítulos, buscaba acercar al público relatos únicos a través de encuentros con personas anónimas y sus experiencias de vida. Todo estaba realizado con el estilo irreverente de Gaspi y con la dirección artística de Lucas Vignale, otra de las víctimas fatales del accidente en Río de Janeiro.

La reacción de su exnovia

La influencer Juli Savioli, expareja de Gaspi, se hizo de la noticia en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió una selfie donde se observa apenas una pequeña parte de su cara, la cual se puede ver que está conmovida. Junto a esto, escribió: “Gente por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién, por favor. Alguien sabe si esto es real, ¿si está confirmado?”.

La despedida de Blender a Gaspi y Lucas Vignale

Blender, el canal de streaming donde estaban trabajando Gaspi y Lucas Vignale antes del accidente, despidió a los dos jóvenes con emotivos posteos en redes sociales. “Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre, amigo”, escribió la cuenta de la emisora sobre Gaspi.

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Para el último adiós a Vignale, destacaron su trabajo como creativo y su compañerismo. “Lamentamos la muerte de Lucas Vignale, director y realizador visual con quien tuvimos la suerte de trabajar en proyectos como Gaspi Visita Tu Hogar, y que viajaba junto a Gaspi al momento del accidente aéreo ocurrido en Brasil. No eras solo un director, eras un compañero y un amigo. Vas a vivir por siempre en nuestro arte“, lo despidieron al joven de 28 años.

Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo. pic.twitter.com/64LSpf4K2S — BLENDER (@estoesblender) June 14, 2026

El último posteo de Lucas Vignale

El director audiovisual y cineasta fue una de las seis víctimas fatales del accidente de dos helicópteros en Río de Janeiro. Ayer, el creativo había utilizado sus redes sociales para publicar un artístico video con el Cristo Redentor.

La escena se completó con un enigmático mensaje que dejó el joven de 28 años. “#Dios”, escribió en la publicación, que superó los 200 mil likes y los 4600 comentarios, que en su mayoría son de gente despidiéndolo. Ante la noticia de su fallecimiento, muchos usuarios de las redes sociales relacionaron este clip con su trágico final.

La ovación a Gaspi en La Velada del Año V

La noticia del fallecimiento de Gaspi despertó el recuerdo de su paso por La Velada del Año V. El evento, organizado por el reconocido streamer Ibai Llanos, significó para el joven creador de contenido un hito que trascendió la disciplina deportiva para convertirse en una instancia de reconocimiento masivo y superación personal.