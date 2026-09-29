California: cierra la montaña rusa X2 de Six Flags Magic tras demandas de lesiones cerebrales

Los Ángeles - Six Flags Magic Mountain retira de servicio su famosa montaña rusa X2 en medio de demandas judiciales en las que se alega que la atracción ha provocado lesiones cerebrales graves.

El parque de atracciones del sur de California anunció el martes que cerrará definitivamente la atracción tras casi 20 años de funcionamiento. Six Flags llegó recientemente a un acuerdo extrajudicial en una demanda por homicidio culposo presentada por la familia de un joven de 22 años que falleció tras montarse en la montaña rusa en 2022, y la semana pasada se presentaron otras tres demandas en las que se alegaban lesiones cerebrales traumáticas.

“Aunque la atracción X2 ha superado sistemáticamente numerosas pruebas de seguridad, hemos decidido cerrarla porque creemos que es lo correcto”, declaró el presidente del parque, Brian Oerding, en un comunicado publicado en Internet. “La seguridad de las atracciones es un pilar fundamental de nuestro negocio y, cuando vemos que la confianza de los visitantes se ve afectada, nos lo tomamos muy en serio”.

PUBLICIDAD

La atracción lleva cerrada desde la tarde del 12 de julio, después de que dos mujeres que se subieron a la montaña rusa con menos de una semana de diferencia tuvieran que ser trasladadas de urgencia al hospital tras bajarse de ella.

Una de ellas, Naomi Greer-Wilkinson, de 25 años, se desmayó poco después de que terminara la atracción y se le diagnosticó una hemorragia cerebral masiva dentro del cráneo que requirió una intervención quirúrgica de urgencia. Permanece en estado vegetativo en el hospital, incapaz de hablar o moverse y conectada a un respirador. Su familia ha presentado una demanda contra Six Flags en su nombre.

Sus abogados afirmaron que más de 100 personas han denunciado haber sufrido lesiones cerebrales a causa de la montaña rusa en los últimos dos años, y que se presentarían más demandas en las próximas semanas.

Según la página web de Six Flags Magic Mountain, la montaña rusa X2 alcanza una velocidad máxima de 76 mph (122 km/h) y tiene una longitud total de 3.610 pies (1,100 metros). Los asientos giran 360 grados “para que tu cuerpo dé vueltas sin parar” y la atracción cuenta con dos “giros del cuervo”, es decir, medias vueltas que se convierten en caídas vertiginosas a mitad de recorrido.