NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Mujer es víctima de robo con un cuchillo en carretera de Cayey

La víctima transitaba por la zona cuando fue interceptada por dos vehículos

10 de enero de 2026 - 4:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas está a cargo de la pesquisa. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer fue víctima de un robo mediante un cuchillo en horas de la madrugada de este sábado, en la carretera PR-14, cerca de una estación de gasolina, en Cayey.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron a las 5:00 a.m., cuando la víctima transitaba por la zona y fue interceptada por dos vehículos, uno por la parte frontal y otro por la parte posterior, lo que provocó que se detuviera.

Acto seguido, el conductor del automóvil que se colocó al frente abrió la puerta, se dirigió al vehículo de la víctima y, mediante amenaza e intimidación con un cuchillo, la despojó de su cartera, que contenía $200 en efectivo y documentos personales.

Tras cometer el robo, los asaltantes abandonaron el lugar sin causarle daño físico a la víctima.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas está a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsCayey Policía de Puerto RicoRobos
