Mujer es víctima de robo con un cuchillo en carretera de Cayey

Una mujer fue víctima de un robo mediante un cuchillo en horas de la madrugada de este sábado, en la carretera PR-14, cerca de una estación de gasolina, en Cayey.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron a las 5:00 a.m., cuando la víctima transitaba por la zona y fue interceptada por dos vehículos, uno por la parte frontal y otro por la parte posterior, lo que provocó que se detuviera.

Acto seguido, el conductor del automóvil que se colocó al frente abrió la puerta, se dirigió al vehículo de la víctima y, mediante amenaza e intimidación con un cuchillo, la despojó de su cartera, que contenía $200 en efectivo y documentos personales.

Tras cometer el robo, los asaltantes abandonaron el lugar sin causarle daño físico a la víctima.