Policía investiga asesinato de hombre de 35 años en Cayey

Un hombre de 35 años fue asesinado el viernes en la calle B de la urbanización Reparto Montellano, en Cayey, informó la Policía.

El informe policiaco sostiene que, a las 8:02 p.m., las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre disparos.

Al llegar al lugar, agentes adscritos al Distrito de Cayey localizaron el cuerpo baleado y sin signos vitales de un hombre identificado como Emanuel Ortiz Vázquez, residente de Guayama.

De momento, la Policía desconoce las circunstancias que rodean los hechos.