Policía investiga asesinato de hombre de 35 años en Cayey
El incidente violento ocurrió en la calle B de la urbanización Reparto Montellano
10 de enero de 2026 - 9:20 AM
10 de enero de 2026 - 9:20 AM
Un hombre de 35 años fue asesinado el viernes en la calle B de la urbanización Reparto Montellano, en Cayey, informó la Policía.
El informe policiaco sostiene que, a las 8:02 p.m., las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre disparos.
Al llegar al lugar, agentes adscritos al Distrito de Cayey localizaron el cuerpo baleado y sin signos vitales de un hombre identificado como Emanuel Ortiz Vázquez, residente de Guayama.
De momento, la Policía desconoce las circunstancias que rodean los hechos.
El agente Pedro A. González, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, en unión al fiscal Juan Goyco, lideran la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: