NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Policía investiga asesinato de hombre de 35 años en Cayey

El incidente violento ocurrió en la calle B de la urbanización Reparto Montellano

10 de enero de 2026 - 9:20 AM

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, en unión al fiscal Juan Goyco, lideran la pesquisa. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez Soto

Un hombre de 35 años fue asesinado el viernes en la calle B de la urbanización Reparto Montellano, en Cayey, informó la Policía.

El informe policiaco sostiene que, a las 8:02 p.m., las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre disparos.

Al llegar al lugar, agentes adscritos al Distrito de Cayey localizaron el cuerpo baleado y sin signos vitales de un hombre identificado como Emanuel Ortiz Vázquez, residente de Guayama.

De momento, la Policía desconoce las circunstancias que rodean los hechos.

El agente Pedro A. González, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, en unión al fiscal Juan Goyco, lideran la pesquisa.

