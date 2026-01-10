Opinión
Motociclista pierde un pie tras ser impactado por una conductora presuntamente bajo los efectos del alcohol

El accidente de tránsito se reportó a las 10:50 p.m., del viernes, en Bayamón, confirmó la Policía

10 de enero de 2026 - 12:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la Policía. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre de 34 años sufrió la pérdida del pie izquierdo luego de que su motora fuera impactada por una conductora que presuntamente estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, el accidente de tránsito se reportó a las 10:50 p.m. del viernes, en el kilómetro 16.2 de la carretera PR-167, intersección con la avenida Panorama, en el municipio de Bayamón.

El reporte sostiene que, una mujer, de 42 años, conducía una Toyota 4Runner blanca del 2018, por la carretera 167, en dirección de Bayamón a Naranjito, cuando hizo un viraje sin tomar precauciones.

Esto, según la Policía, provocó que impactara con su parte frontal a una motora negra marca Piaggio BV400 del año 2026, que era conducida por Jorge Luis Rosa Bartolomey, de 34 años, quien viajaba por su vía franca en dirección de Naranjito hacia Bayamón.

“Debido al choque, Rosa Bartolomey resultó con lesiones de gravedad, por lo que fue transportado por emergencias médicas hasta el Centro Médico de Río Piedras, ya que presentaba pérdida del pie izquierdo”, indica el informe preliminar de la Policía.

La Uniformada confirmó que, luego de que se le realizara la prueba de campo en el lugar, la conductora de la guagua arrojó 0.131% de alcohol en su organismo.

El agente Obrayan Rodríguez De Jesús, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, se hizo cargo de la investigación del accidente de carácter grave.

Ambos vehículos fueron ocupados para fines de investigación por instrucciones de la fiscal Glorimar García.

El caso quedó citado para una fecha posterior.

