Solicitan donantes de sangre para agente de la Unidad Motorizada de la Policía que sufrió accidente en Caguas
El policía impactó un vehículo que presuntamente hizo un viraje indebido con una luz roja
8 de enero de 2026 - 9:09 PM
Las autoridades solicitaron ayuda de la ciudadanía para donar sangre a un agente de la Policía de Puerto Rico que se accidentó gravemente a las 6:20 a.m. del miércoles en la avenida Rafael Cordero en Caguas.
Según un informe previo, el agente Anibal Morales Aponte de la Unidad Motorizada de ese municipio impactó con su motora un Honda HR-V gris del año 2019 que presuntamente rebazó una luz roja para un viraje hacia la izquierda en dirección al centro comercial Plaza Centro.
" Se solicitan donantes de sangre para el agente Aníbal Morales Aponte... Los interesados pueden acudir al Banco de Sangre del Centro Médico de Río Piedras, de lunes a sábado, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.“, lee la petición.
Las personas interesadas deberán:
No se requiere cita para donar sangre.
El caso es investigado por la División de Patrullas de la Carretera en Caguas.
