Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Solicitan donantes de sangre para agente de la Unidad Motorizada de la Policía que sufrió accidente en Caguas

El policía impactó un vehículo que presuntamente hizo un viraje indebido con una luz roja

8 de enero de 2026 - 9:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la División de Patrullas de la Carretera en Caguas. (Carlos Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades solicitaron ayuda de la ciudadanía para donar sangre a un agente de la Policía de Puerto Rico que se accidentó gravemente a las 6:20 a.m. del miércoles en la avenida Rafael Cordero en Caguas.

RELACIONADAS

Según un informe previo, el agente Anibal Morales Aponte de la Unidad Motorizada de ese municipio impactó con su motora un Honda HR-V gris del año 2019 que presuntamente rebazó una luz roja para un viraje hacia la izquierda en dirección al centro comercial Plaza Centro.

" Se solicitan donantes de sangre para el agente Aníbal Morales Aponte... Los interesados pueden acudir al Banco de Sangre del Centro Médico de Río Piedras, de lunes a sábado, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.“, lee la petición.

Las personas interesadas deberán:

  • Llevar identificación con foto (tarjeta electoral, licencia física o Cesco Digital y/o pasaporte.
  • Consumir alimentación fuerte previo a la donación.

No se requiere cita para donar sangre.

El caso es investigado por la División de Patrullas de la Carretera en Caguas.

Los interesados en donar sangre para el agente Anibal Morales Aponte pueden ir al Banco de Sangre del hospital Centro Médico de Río Piedras.
Los interesados en donar sangre para el agente Anibal Morales Aponte pueden ir al Banco de Sangre del hospital Centro Médico de Río Piedras. (Suministrada)
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
