Identifican a motociclista que murió en medio de un accidente de tránsito en Isabela

Un hombre de 48 años falleció en el Día de Reyes luego que perdiera el control de la motora en la que viajaba por una calle del barrio Guerrero, en Isabela.

La Policía informó que el accidente de tránsito se reportó a eso de las 2:37 p.m. del martes.

El motociclista fue identificado como Elvin Aldarondo Cordero, de 48 años y residente de Isabela. Este conducía una motora Kawasaki, color verde, del año 2011.

“(El hombre conducía) a una velocidad mayor a la permitida por ley y al llegar a la calle México hizo caso omiso a un reductor de velocidad, dando lugar a que por tal motivo perdiera el control y dominio del manubrio, saliendo expulsado y cayendo al pavimento, recibiendo heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”, informó la Uniformada.