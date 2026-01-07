De Salinas hacia Cayey: reabren carriles en la PR-52 tras accidente con camión y vehículo incendiado

Las autoridades reabrieron en la mañana de este miércoles dos carriles en la PR-52, kilómetro 52.3, en dirección de Salinas hacia Cayey, que habían sido cerrados luego de que se reportara un accidente entre un camión y un vehículo que se incendió.

De acuerdo con la Policía, los carriles permanecieron cerrados mientras se llevó a cabo la investigación y se realizó el mantenimiento en la vía de rodaje.

De momento, no se reportaron personas heridas.