De Salinas hacia Cayey: reabren carriles en la PR-52 tras accidente con camión y vehículo incendiado
Según la Policía, no se reportaron personas heridas al momento
7 de enero de 2026 - 7:37 AM
Actualizado el 7 de enero de 2026 - 7:50 AM
Las autoridades reabrieron en la mañana de este miércoles dos carriles en la PR-52, kilómetro 52.3, en dirección de Salinas hacia Cayey, que habían sido cerrados luego de que se reportara un accidente entre un camión y un vehículo que se incendió.
De acuerdo con la Policía, los carriles permanecieron cerrados mientras se llevó a cabo la investigación y se realizó el mantenimiento en la vía de rodaje.
De momento, no se reportaron personas heridas.
En el lugar laboró personal de Manejo de Emergencias y del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
