NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan dos accidentes fatales en Toa Baja y Bayamón

En uno de los casos, falleció un peatón atropellado

11 de enero de 2026 - 6:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que el choque surgió cuando el vehículo Toyota Tercel invadió el carril contrario. (GFR Media)
Según la información preliminar, el conductor que se accidentó en Toa Baja sufrió heridas que le causaron la muerte en la escena.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos accidentes fatales fueron reportados a la Policía entre la noche de ayer, sábado, y la madrugada de este domingo en Toa Baja y Bayamón.

El primero de los casos fue registrado a eso de las 8:59 p.m., en la avenida Campanilla, frente a Brisas de Campanero en Toa Baja.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisó sobre el choque de un auto contra un “objeto fijo”.

Según la información preliminar, el conductor sufrió heridas que le causaron la muerte en la escena.

Posteriormente, a eso de las 2:31 a.m., la Policía fue avisada sobre otro accidente fatal en la carretera PR-167, frente a un banco en Forest Hill, en Bayamón.

De acuerdo con la Uniformada, un vehículo impactó a un peatón que perdió la vida en la escena.

No se precisó si el conductor se detuvo en la escena. Tampoco se detalló de inmediato si el peatón ya fue identificado.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
