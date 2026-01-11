Reportan dos accidentes fatales en Toa Baja y Bayamón

Dos accidentes fatales fueron reportados a la Policía entre la noche de ayer, sábado, y la madrugada de este domingo en Toa Baja y Bayamón.

El primero de los casos fue registrado a eso de las 8:59 p.m., en la avenida Campanilla, frente a Brisas de Campanero en Toa Baja.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisó sobre el choque de un auto contra un “objeto fijo”.

Según la información preliminar, el conductor sufrió heridas que le causaron la muerte en la escena.

Posteriormente, a eso de las 2:31 a.m., la Policía fue avisada sobre otro accidente fatal en la carretera PR-167, frente a un banco en Forest Hill, en Bayamón.

De acuerdo con la Uniformada, un vehículo impactó a un peatón que perdió la vida en la escena.