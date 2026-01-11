Reportan dos accidentes fatales en Toa Baja y Bayamón
En uno de los casos, falleció un peatón atropellado
11 de enero de 2026 - 6:59 AM
Dos accidentes fatales fueron reportados a la Policía entre la noche de ayer, sábado, y la madrugada de este domingo en Toa Baja y Bayamón.
El primero de los casos fue registrado a eso de las 8:59 p.m., en la avenida Campanilla, frente a Brisas de Campanero en Toa Baja.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisó sobre el choque de un auto contra un “objeto fijo”.
Según la información preliminar, el conductor sufrió heridas que le causaron la muerte en la escena.
Posteriormente, a eso de las 2:31 a.m., la Policía fue avisada sobre otro accidente fatal en la carretera PR-167, frente a un banco en Forest Hill, en Bayamón.
De acuerdo con la Uniformada, un vehículo impactó a un peatón que perdió la vida en la escena.
No se precisó si el conductor se detuvo en la escena. Tampoco se detalló de inmediato si el peatón ya fue identificado.
