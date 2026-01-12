Inicio de clases arranca con protesta de empleados de mantenimiento de escuelas públicas

Empleados de mantenimiento en escuelas públicas, contratados por la empresa Xpert’s, llevan a cabo manifestaciones de protesta hoy, lunes, para reclamar la negociación de su convenio colectivo “para evitar una huelga” que afecte las labores en planteles escolares de la isla.

El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) anunció las manifestaciones en lo que es el primer día de clases del segundo semestre.

Israel Marrero, presidente del SPT, explicó que la protesta responde a la urgencia de atender una situación que va más allá de un simple conflicto obrero-patronal.

“Esta manifestación es un llamado responsable y urgente. Los trabajadores no quieren irse a la huelga, pero tampoco pueden seguir esperando indefinidamente a que culmine el proceso de negociación. Estamos aquí para exigir que se mueva el diálogo y se evite una paralización que afectaría directamente a miles de estudiantes y comunidades escolares”, expresó Marrero, en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Explicó que, aunque comenzaron con una protesta frente a la Escuela José Gautier Benítez, en Caguas, la jornada tendría de forma escalonada protestas que se llevarán a cabo en distintos puntos del país, como mecanismo de presión, “para que los directivos de Xpert’s Eduardo González y Alberto González Chacón aceleren el proceso de negociación y cumplan con su responsabilidad hacia los trabajadores”.

Mediante un comunicado de prensa, SPT señaló que busca denunciar la falta de avances en las negociaciones entre la empresa Xpert’s y los trabajadores, quienes llevan meses reclamando condiciones laborales justas y una remuneración adecuada por los servicios esenciales que brindan a las comunidades escolares.

El líder sindical agregó que el gobierno tiene una responsabilidad ineludible en este conflicto, aun cuando los trabajadores sean empleados indirectos mediante contratación privada.

Señaló que “el gobierno de Puerto Rico no puede mirar hacia otro lado. Tiene la obligación de garantizar el buen manejo de las escuelas públicas y velar porque quienes las mantienen operando día a día reciban una compensación adecuada. No se trata solo de números en un contrato, se trata de respeto y de justicia laboral”.

“Esta es solo la primera de varias acciones que vamos a estar realizando. Nuestra meta es clara: lograr un acuerdo justo que garantice estabilidad laboral y evite una huelga que nadie quiere, pero que sigue siendo una posibilidad real si no hay voluntad de negociación”, afirmó Marrero.