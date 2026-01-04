Conserjes escolares realizarán manifestaciones en el inicio del semestre escolar

El segundo semestre escolar se apresta a comenzar con manifestaciones de cientos de conserjes escolares, que reclaman mejores condiciones laborales y que se avance en la negociación de su primer convenio colectivo.

El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), Israel Marrero, indicó que llevan dos años negociando con la empresa Xpert’s -una de las dos compañías que usa el Departamento de Educación para servicios de limpieza en las escuelas- sin poder llegar a acuerdos sobre los beneficios y condiciones de empleo de unos 1,800 conserjes.

Ante los retrasos, desde el mes de octubre, se realizaron asambleas alrededor de la isla, en las cuales los trabajadores aprobaron un voto de huelga.

“El primer día de clases, vamos a estar manifestándonos en varias escuelas. Fuera de eso, esperamos alguna reacción que provoque algún entendido o encamine este proceso. Si no, lo que suceda será completamente responsabilidad de Xpert’s”, indicó Marrero, en entrevista telefónica.

Las clases en las escuelas públicas empiezan el lunes, 12 de enero. El segundo semestre comienza el 8 de enero, con la llegada del personal escolar a los planteles.

El líder sindical expresó frustración con las negociaciones, al señalar que los representantes de la empresa “no reaccionan” a las propuestas presentadas por la unión.

“Lo poco que se ha acordado ha sido casi a empujones y no ha habido posición sobre aspectos económicos”, sostuvo. “No reaccionan. No es que es un tranque, es que no hay voluntad real de ellos por negociar. Sin embargo, están dispuestos a seguir pagando tres y cuatro abogados, pagando miles de dólares a abogados, en vez de ponerlo para los trabajadores”, añadió.

Xpert’s tiene un contrato con Educación con vigencia del 1 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2026, por un total de $22.7 millones. El contrato previo se extendió del 1 de agosto de 2024 al 30 de junio de 2025 y ascendió a $41.3 millones, de acuerdo con la información disponible en el registro electrónico de contratos de la Oficina del Contralor.

Marrero señaló que, en promedio, los conserjes contratados bajo Xpert’s cobran $10.50 la hora y trabajan jornadas diarias de cinco horas.

“(Se está proponiendo) lo típico que pide un trabajador que recién se organiza: respeto -la gran mayoría son mujeres, son madres de familia, piden respeto, piden aumento de salario, poder tener vacaciones, aumento en la jornada de trabajo, que los traslados no sean arbitrarios, caprichosos, que existan procesos disciplinarios a la hora de despedir”, resumió Marrero.

El SPT también representa a los conserjes escolares privados contratados por la empresa Mangual’s Office Cleaning Service. Estos terminaron la negociación de su convenio colectivo en octubre y, entre otros términos, obtuvieron un aumento salarial de 50 centavos para llegar a $11.00 por hora, indicó Marrero.