NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las clases del segundo semestre comenzarán más tarde en las escuelas públicas

El Departamento de Educación anunció un cambio en el calendario escolar para enero de 2026

18 de diciembre de 2025 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con el calendario académico original para el año escolar 2025-2026, las clases estaban pautadas para comenzar el viernes, 9 de enero. (Ramon "Tonito" Zayas)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Las clases en las escuelas públicas comenzarán más tarde el próximo enero, tras el receso navideño, informó este jueves el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

Las clases del primer semestre terminan el viernes, 19 de diciembre. Luego, el inicio del segundo semestre será uno “paulatino”, y las clases empezarán el lunes, 12 de enero.

De acuerdo con el calendario académico original para el año escolar 2025-2026, las clases estaban pautadas para comenzar el viernes, 9 de enero.

Esta reestructuración se realizó a petición de las comunidades escolares, que nos habían señalado lo meritorio de tener ese contacto con los maestros y personal del área socioemocional antes del inicio de clases”, expresó Ramos Parés, en declaraciones escritas. “Nos sentamos a la mesa y pudimos delinear esta estrategia que no afecta los días lectivos de los estudiantes. Durante mis visitas a las escuelas, hablo con el personal y los padres, y este es un insumo que recibí y que hemos puesto en marcha”, añadió.

Ramos Parés sostuvo que el inicio administrativo del semestre no enfrentará cambios, y el personal escolar deberá llegar a las escuelas el 8 de enero. Mientras, el jueves, 9 de enero se realizará una “Casa Abierta” en los planteles, para que los padres, madres y encargados puedan visitar las escuelas para dialogar con los maestros y discutir situaciones relacionadas con el progreso académico de los menores.

El año escolar terminará el 29 de mayo.

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, estrenó el año escolar en la escuela Luis Palés Matos en San Juan, mejor conocida como La Esperanza.La escuela La Esperanza atiende una matrícula de estudiantes de Educación Especial con discapacidades cognitivas de moderadas a severas.Además de la visita de Ramos Parés a La Esperanza, decenas de escuelas abrieron sus portones este miércoles a los estudiantes acompañados de jefes de agencias, corporaciones públicas y oficinas regionales, entre otros, como parte de la iniciativa “Quiero mi Escuela”.
1 / 13 | Dan la bienvenida al nuevo año escolar en La Esperanza. El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, estrenó el año escolar en la escuela Luis Palés Matos en San Juan, mejor conocida como La Esperanza. - Ramon "Tonito" Zayas
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
