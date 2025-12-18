Las clases del segundo semestre comenzarán más tarde en las escuelas públicas

Las clases en las escuelas públicas comenzarán más tarde el próximo enero, tras el receso navideño, informó este jueves el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

Las clases del primer semestre terminan el viernes, 19 de diciembre. Luego, el inicio del segundo semestre será uno “paulatino”, y las clases empezarán el lunes, 12 de enero.

De acuerdo con el calendario académico original para el año escolar 2025-2026, las clases estaban pautadas para comenzar el viernes, 9 de enero.

“Esta reestructuración se realizó a petición de las comunidades escolares, que nos habían señalado lo meritorio de tener ese contacto con los maestros y personal del área socioemocional antes del inicio de clases”, expresó Ramos Parés, en declaraciones escritas. “Nos sentamos a la mesa y pudimos delinear esta estrategia que no afecta los días lectivos de los estudiantes. Durante mis visitas a las escuelas, hablo con el personal y los padres, y este es un insumo que recibí y que hemos puesto en marcha”, añadió.

Ramos Parés sostuvo que el inicio administrativo del semestre no enfrentará cambios, y el personal escolar deberá llegar a las escuelas el 8 de enero. Mientras, el jueves, 9 de enero se realizará una “Casa Abierta” en los planteles, para que los padres, madres y encargados puedan visitar las escuelas para dialogar con los maestros y discutir situaciones relacionadas con el progreso académico de los menores.

El año escolar terminará el 29 de mayo.