Representantes sindicales de empleados no docentes del Departamento de Educación amanecieron este miércoles frente a la sede de la agencia como parte de una manifestación para reclamar mejores condiciones laborales en la víspera del Día Internacional de los Trabajadores.

El presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), Israel Marrero Calderín , detalló que aún no han logrado culminar las negociaciones del convenio colectivo de los empleados no docentes, las cuales se han extendido por unos dos años. Expresó que los cambios en política pública a nivel federal, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se hacen sentir en la isla y se prevé que perjudicarán a empleados y estudiantes del sistema escolar.

“Son dos grandes compañías (contratadas) y están amenazando sus contratos, que no han sido renovados, y se habla ya de reducción de jornada laboral para los empleados”, explicó. Actualmente, Educación cuenta con unos 1,300 conserjes en su plantilla de empleados, detalló Marrero Calderín, la cual se complementa con los conserjes de la empresa privada.

El sindicato también reclama, como parte del convenio colectivo que se negocia, un aumento salarial “real” para los empleados no docentes. El mes pasado, Educación anunció un aumento para los asistentes de servicios de estudiantes de Educación Especial que tenían un sueldo por debajo del salario mínimo estatal de $10.50 la hora.

“Hay otros tantos empleados no docentes que están por debajo de los $10.50, pero el secretario de Educación no debe entender que ese (equiparar su sueldo al salario mínimo) es el aumento que están esperando. Ellos están atendiendo una desigualdad inmensa que tenían contra este personal y qué bueno que dieron un paso corto en la dirección correcta, pero el reclamo es que todo el personal docente reciba un aumento y no puede ser (llevarlo a) $10.50, o 25 centavos, o 50 centavos”, sostuvo.