Un peatón fallece en “hit and run” en Toa Baja

Un hombre fue atropellado hoy por un conductor que escapó de la escena en la madrugada de hoy en Toa Baja, informó la Policía.

El alegado “hit and run” fue reportado frente a un restaurante de comida rápida, a eso de las 5:26 a.m., en la carretera PR-167.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un caso médico. Al llegar la Policía al lugar, se encontró el cuerpo de un hombre, el cual presuntamente fue arrollado.

“El conductor del vehículo se marchó del lugar sin dejar dato alguno y el peatón no ha sido identificado”, indicó el informe policíaco.

Agentes de Patrullas y Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal de turno y personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, investigan los hechos.