NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un peatón fallece en “hit and run” en Toa Baja

Los hechos se reportaron frente a un restaurante de comida rápida

20 de enero de 2026 - 7:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este lunes, la Policía había reportado 15 muertes en accidentes de tránsito, siete más que los ocho registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue atropellado hoy por un conductor que escapó de la escena en la madrugada de hoy en Toa Baja, informó la Policía.

El alegado “hit and run” fue reportado frente a un restaurante de comida rápida, a eso de las 5:26 a.m., en la carretera PR-167.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un caso médico. Al llegar la Policía al lugar, se encontró el cuerpo de un hombre, el cual presuntamente fue arrollado.

“El conductor del vehículo se marchó del lugar sin dejar dato alguno y el peatón no ha sido identificado”, indicó el informe policíaco.

Agentes de Patrullas y Carreteras de Bayamón, en unión al fiscal de turno y personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, investigan los hechos.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 15 muertes en accidentes de tránsito, siete más que los ocho registrados a la misma fecha en el 2025.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
