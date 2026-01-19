Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Citan a hombre y a mujer involucrados en incidente de agresión en expreso PR-52

La Policía indicó que la conductora resultó con dos heridas bala, mientras que el individuo tiene hematomas tras haber sido atropellado

19 de enero de 2026 - 1:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ambos conductores recibieron atención médica. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía citó para entrevista a un hombre y una mujer involucrados en un confuso incidente de agresión en el expreso PR-52 en Río Piedras.

La mujer resultó con dos heridas leves de bala en la espalda, mientras que el hombre presenta hematomas tras haber sido atropellado.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:23 p.m., en la mencionada vía, cerca del lugar donde estuvo ubicada la antigua Penitenciaría Estatal, conocida como “El Oso Blanco”.

Sin embargo, según la investigación preliminar, todo comenzó en la PR-1, indicó el inspector Carlos Alicea Contreras, coordinador de los Cuerpos de Investigaciones Criminales (CIC).

De acuerdo con las versiones iniciales recibidas por las autoridades, ambas personas alegan ser víctima de la otra.

Alicea Contreras indicó que de la investigación preliminar surge que la mujer “impacta el vehículo en el que transitaba” el hombre, pero “ella no se detiene y él se le va detrás”.

El hombre “se le atraviesa” para detenerla, dijo Juan Jackson, comisionado de la Policía Municipal de San Juan, cuyo oficial llegó instantes después a la escena por haber estado cerca.

Según Alicea Contreras, la conductora “alega que él le sacó un arma y él alega que ella le sacó un arma”.

“En ese momento, ella lo impacta o lo atropella”, dijo el oficial. “Con el arma para la cual tiene licencia, él le hace unos disparos y la hiere en la espalda. No son heridas de gravedad. Él resulta con hematomas de una persona atropellada”.

Ambos fueron atendidos para las heridas y se encuentran en condición estable, explicó el inspector, quien indicó que el hombre es ingeniero de profesión, mientras que la mujer es guardia de seguridad.

“Ambos fueron citados para la entrevista de rigor. Mientras eso ocurre, estamos en proceso de ‘supinar’ (gestionar órdenes judiciales para tener acceso) a las cámaras de seguridad para saber lo que ocurrió”, detalló el inspector.

En el área hay cámaras de la Autoridad de Carreteras, mientras que los momentos posteriores al incidente fueron captados por ciudadanos que estaban cerca.

Como parte de la investigación, en la escena, la Policía le ocupó el arma de fuego al hombre, mientras que a la mujer le incautaron “lo que parece ser un arma nemática (que dispara perdigones)”, comentó Alicea Contreras.

Tags
Policía de Puerto RicoPolicía Municipal de San JuanBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
