Atacados con “objeto punzante”: en condición estable los heridos durante las Fiestas de la Calle San Sebastián

Los cuatro jóvenes heridos durante un altercado ocurrido la última noche de las Fiestas de la Calle San Sebastián se encuentran en condición estable, incluyendo uno que tuvo que ser operado en el Centro Médico de Río Piedras.

Así lo indicó el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson, en entrevista con El Nuevo Día, en relación al incidente en el que resultaron con heridas tres adolescentes -uno 15 años y dos de 17 años- y un joven adulto de 20 años.

El funcionario indicó que de la información preliminar se desprende que la agresión ocurrió con un “objeto punzante”.

“Fueron llevados a Centro Médico. Uno de ellos requirió una intervención un poco mayor, pero a las 6:00 de la mañana me dijeron que todos estaban estables, que estaban bien”, sostuvo Jackson.

Explicó que “había tres (heridos) que las cortaduras eran mínimas y había uno que era un poco más intenso, que fue el que requirió intervención médica”, pues fue apuñalado en el “abdomen. Sí, ese es el que tenía la herida más profunda”.

Después de que la intervención médica fuera exitosa, le informaron a Jackson que “estaba en recuperación”.

En comunicado de prensa, la Policía estatal informó que la “agresión grave” fue reportada a eso de las 10:21 p.m. del domingo, en la calle Norzagaray.

Jackson explicó que los jóvenes se acercaron a los oficiales municipales que se encontraban en la intersección de la calle Norzagaray con la calle del Cristo, pidiendo asistencia médica “porque habían resultado heridos”.

Los policías alertaron a personal de rescate municipal, quienes los llevan a la sala de emergencias que habían ubicado en el mismo Viejo San Juan. De ahí fueron trasladados al Centro Médico de Río Piedras.

Según Jackson, preliminarmente “en la escena se dice que ellos venían de La Perla o que pudo haber ocurrido una pelea, como trascienden unas imágenes a través de las redes sociales, dando más información para los investigadores validar todas estas teorías”.

El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía de Puerto Rico.

“Ahora en la mañana, el CIC iba a seguir con la investigación, recopilando imágenes de las cámaras que tenemos en el área para determinar lo que pasó, más las entrevistas”, apuntó Jackson.

“Toda esa área tienes cámaras de seguridad, pero es un ejercicio de análisis bastante intenso por la cantidad de personas que había en el lugar que ocurrió. Y determinar dónde ocurrieron los hechos va a ser bien importante para validar la información que va trascendiendo a lo largo de la investigación”, añadió.

De acuerdo con Jackson, un trabajador social del Municipio de San Juan acompañó a los menores durante la atención de las autoridades y médicos, mientras notificaba a los padres o tutores de los menores.

Por su parte, el doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), confirmó hoy que el equipo del Centro Médico de Río Piedras atendió de manera inmediata a varios pacientes que resultaron heridos con arma blanca en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

“El personal médico, de enfermería y de apoyo activó de inmediato los protocolos clínicos establecidos. Al momento, los cuatro pacientes menores de edad se encuentran recibiendo tratamiento agudo, y continúan bajo evaluación médica y recibiendo tratamiento de acuerdo a las lesiones identificadas.”, indicó Ayala, en declaraciones escritas.

Por su parte, el director ejecutivo de ASEM, el doctor Regino Colón, explicó que este tipo de situaciones están contempladas dentro del Plan de Manejo de Emergencias establecido para eventos de gran concentración pública.