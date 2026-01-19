Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tres menores y un adulto resultan heridos durante la última noche de las Fiestas de la Calle San Sebastián

Uno de los perjudicados fue llevado al Hospital Centro Médico para evaluación y tratamiento

19 de enero de 2026 - 12:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación está a cargo de la Policía Municipal de San Juan. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Tres menores y un adulto resultaron heridos durante la última noche de las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan.

RELACIONADAS

Aunque un comunicado de prensa emitido por el Municipio de San Juan no señala qué tipo de heridas recibieron los perjudicados, en redes sociales circuló un video donde presuntamente se trató de un ataque de arma blanca.

“En la escena intervinieron dos médicos de emergencias junto a los paramédicos de Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan, quienes brindaron atención inicial a las cuatro personas heridas”, lee el comunicado.

Tres de las víctimas se encuentran estables, pero una de ellas era atendida “de manera expedita tras ser transportada a Centro Médico para evaluación y tratamiento”.

La investigación está a cargo de la Policía Municipal de San Juan.

“El plan operacional de seguridad de las Fiestas se mantiene activo, con un amplio despliegue de personal de la Policía Municipal, Manejo de Emergencias, personal de salud y otras agencias de apoyo”, aseguró el municipio mediante el comunicado.

