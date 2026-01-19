Tres menores y un adulto resultan heridos durante la última noche de las Fiestas de la Calle San Sebastián

Tres menores y un adulto resultaron heridos durante la última noche de las Fiestas de la Calle San Sebastián en el Viejo San Juan.

Aunque un comunicado de prensa emitido por el Municipio de San Juan no señala qué tipo de heridas recibieron los perjudicados, en redes sociales circuló un video donde presuntamente se trató de un ataque de arma blanca.

“En la escena intervinieron dos médicos de emergencias junto a los paramédicos de Manejo de Emergencias del Municipio de San Juan, quienes brindaron atención inicial a las cuatro personas heridas”, lee el comunicado.

Tres de las víctimas se encuentran estables, pero una de ellas era atendida “de manera expedita tras ser transportada a Centro Médico para evaluación y tratamiento”.

La investigación está a cargo de la Policía Municipal de San Juan.