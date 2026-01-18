Suspenden transporte municipal al Viejo San Juan como medida preventiva de seguridad en el último día de las SanSe

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció esta tarde que el Municipio de San Juan procedió con el cierre de los accesos al Viejo San Juan al transporte municipal durante el último día de las Fiestas de la Calle San Sebastián, como una medida preventiva de seguridad ante la alta concentración de público en el área.

La determinación se tomó a las 5:00 p.m., luego de que los equipos de seguridad y monitoreo recomendaron limitar los accesos para mantener un flujo seguro de personas dentro del casco urbano, conforme al plan operacional del evento.

“Esta es una decisión responsable y necesaria. Hemos tenido una asistencia extraordinaria durante todos los días de las Fiestas, y hoy, ante la gran concentración de público, lo correcto es tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de todos. Queremos que la gente disfrute, pero sobre todo que regrese segura a sus hogares”, expresó el alcalde Romero Lugo, en declaraciones escritas.

Según el primer ejecutivo municipal, el cierre se activó conforme a los protocolos de manejo de multitudes y seguridad establecidos por el Municipio en coordinación con las agencias de seguridad y manejo de emergencias.

Asimismo, el Municipio de San Juan destacó que “la jornada ha transcurrido con un ambiente de orden, respeto y sana convivencia, reflejo del buen comportamiento del público y del trabajo coordinado de los equipos de seguridad, emergencias, limpieza y logística”.

“Estas Fiestas han sido un éxito gracias al compromiso de nuestro equipo y al comportamiento ejemplar de nuestra gente. Esta determinación es una muestra de que estamos manejando un evento de esta magnitud con seriedad, planificación y con la vida y la seguridad como prioridad”, añadió el alcalde.

Poco después del mediodía del domingo, se informó que el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn había alcanzado su capacidad máxima.

Cabe destacar que a las 6:00 p.m. de ayer sábado, 17 de enero, se registró un total de 193,614 asistentes a las tradicionales festividades, lo que llevó al alcalde de la capital a tomar la decisión de cerrar el transporte colectivo hacia la ciudad amurallada. Más adelante, en redes sociales dejó saber que ayer alcanzaron una asistencia de más de 351,788 personas.