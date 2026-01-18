Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Suspenden transporte municipal al Viejo San Juan como medida preventiva de seguridad en el último día de las SanSe

La determinación se tomó a las 5:00 p.m. como parte del plan de seguridad y manejo de multitudes

18 de enero de 2026 - 5:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ambiente en la calle San Sebastián en horas de la tarde, en el último día de las tradicionales Fiestas de la Calle San Sebastián. Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (TAGS) - fiestas, calle, artesanos, cultura, tradición (alexis.cedeno)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Nota del editor: Descubre en nuestro sitio especial todo sobre las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. Información sobre transporte, eventos, seguridad, artistas y más.Visítalo aquí.

RELACIONADAS

El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció esta tarde que el Municipio de San Juan procedió con el cierre de los accesos al Viejo San Juan al transporte municipal durante el último día de las Fiestas de la Calle San Sebastián, como una medida preventiva de seguridad ante la alta concentración de público en el área.

La determinación se tomó a las 5:00 p.m., luego de que los equipos de seguridad y monitoreo recomendaron limitar los accesos para mantener un flujo seguro de personas dentro del casco urbano, conforme al plan operacional del evento.

“Esta es una decisión responsable y necesaria. Hemos tenido una asistencia extraordinaria durante todos los días de las Fiestas, y hoy, ante la gran concentración de público, lo correcto es tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de todos. Queremos que la gente disfrute, pero sobre todo que regrese segura a sus hogares”, expresó el alcalde Romero Lugo, en declaraciones escritas.

Según el primer ejecutivo municipal, el cierre se activó conforme a los protocolos de manejo de multitudes y seguridad establecidos por el Municipio en coordinación con las agencias de seguridad y manejo de emergencias.

Asimismo, el Municipio de San Juan destacó que “la jornada ha transcurrido con un ambiente de orden, respeto y sana convivencia, reflejo del buen comportamiento del público y del trabajo coordinado de los equipos de seguridad, emergencias, limpieza y logística”.

“Estas Fiestas han sido un éxito gracias al compromiso de nuestro equipo y al comportamiento ejemplar de nuestra gente. Esta determinación es una muestra de que estamos manejando un evento de esta magnitud con seriedad, planificación y con la vida y la seguridad como prioridad”, añadió el alcalde.

Poco después del mediodía del domingo, se informó que el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn había alcanzado su capacidad máxima.

Cabe destacar que a las 6:00 p.m. de ayer sábado, 17 de enero, se registró un total de 193,614 asistentes a las tradicionales festividades, lo que llevó al alcalde de la capital a tomar la decisión de cerrar el transporte colectivo hacia la ciudad amurallada. Más adelante, en redes sociales dejó saber que ayer alcanzaron una asistencia de más de 351,788 personas.

El Municipio reiteró que continuará informando a través de sus plataformas oficiales cualquier actualización relacionada con los accesos, transporte y servicios.

Tags
Fiestas de la Calle San SebastiánMunicipio de San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 18 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: